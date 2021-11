Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở Hà Nội: Đối tượng hành hung từng học võ, hiện đã bỏ trốn

Vụ việc chị chị Nguyễn Thị T. ở thôn Bùng, xã Phùng Xá đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một nam giới xông vào hành hung dã man đến bất tỉnh đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ, bức xúc.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất, hiện chị T. vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh.

Người phụ nữ bị đối tượng lạ xông vào nhà hành hung dã man đến bất tỉnh

Về phía đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Cấn Tất P., ở cùng xã.

Thông tin thêm về đối tượng, trả lời trên Infonet, ông Ngô Tuấn Hồng – Trưởng thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết: Đối tượng P. (SN 1992) là em út trong gia đình có 3 chị em. Trong gia đình đối tượng là con trai duy nhất.

Đối tượng đánh dã man làm nạn nhân tụ máu não, hôn mê (ảnh cắt từ clip)

Ông Hồng còn cho biết thêm, ở địa phương gần như không ai dám đụng chạm tới gia đình P., vì đối tượng là thành phần bất hảo, có tiền án. Không những vậy, nam thanh niên này có rất nhiều chiêu trò không lành mạnh, nên người dân địa phương không ai đụng đến P..

Sau khi P. lấy vợ, ở một thời gian tại địa phương (thôn Bùng – PV), P. hay chơi bời, cờ bạc… thậm chí cả ma túy, nên vợ chán và bỏ".

Khi còn là học sinh, P. hiền lành tuy nhiên, khi lớn lên và sau khi được cho đi học võ ở Đông nam dược Bảo Long, có tí võ trong người nên hay đi trêu chọc người khác, ngông nghênh, gia đình lại có điều kiện cũng hay chiều con… nên P. sinh hư từ đó.

Thông tin trên tờ Nhà báo&Công luận cho biết thêm, ngay sau cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng P. đã bỏ trốn. Các lực lượng chức năng đang vận động P. đến cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đã được cơ quan công an xã báo cáo sơ bộ tới cơ quan Công an huyện Thạch Thất.

Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại BV Quân y 103. Ảnh: Người nhà cung cấp

Còn nói về nạn nhân, ông Ngô Tuấn Hồng cho biết: “Chị T. bán hàng hải sản ở địa phương đã lâu, đã có gia đình riêng. Chị T. là người hiền lành làm ăn chân chính ở địa phương. Sự việc xảy ra, gia đình nhà chị T. đã báo công an”.

Còn nói về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, hôm qua (10/11), cơ quan công an đến làm việc với nạn nhân và nhận biết, tình trạng sức khỏe của chị T. bị xuất huyết não và dập gan vẫn chưa tỉnh.



Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, sơ bộ ban đầu do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Còn nguyên nhân cụ thể cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video về một người phụ nữ đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một nam giới xông vào liên tiếp đá vào mặt và người khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi người phụ nữ nằm dưới sàn, kẻ côn đồ vẫn liên tục đá, đạp lên người và bụng nạn nhân. Trước khi bỏ đi, thanh niên lạ còn giật lấy điện thoại và ném xuống đất, "bồi" thêm 1 cú đạp rất mạnh vào mặt nạn nhân.

Clip này được xác định là camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/11 tại làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.