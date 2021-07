Vụ người đàn ông Hải Dương mất tích bí ẩn sau khi đi đòi nợ: Cảnh sát đã tới nhà lấy mẫu tóc của mẹ và con gái

Liên quan đến vụ việc người đàn ông có tên D.C.C. (47 tuổi) trú tại Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương mất tích bí ẩn gần 8 tháng qua, hiện cơ quan công an vẫn đang khẩn trương điều tra sự việc.

Theo ông H. (bố ông C.), sau một thời gian không thấy con trai, gia đình đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Cũng theo ông H., cách đây mấy hôm, cơ quan chức năng đến lấy mẫu tóc của mẹ, con gái và em gái của ông C. để phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà của ông C. hiện đã "cửa đóng, then cài"

Theo người thân ông C., từ ngày 28/11/2020, ông C. đánh xe ô tô hiệu Mazda CX-5, màu đen đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết. Cặp vợ chồng này vốn là chỗ làm ăn quen biết với ông C. trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thế nhưng không thấy ông C. trở về nhà.

Đến tháng 6/2021, gia đình nhận tin phát hiện chiếc xe của ông C. đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cảnh sát đang có mặt tại ngôi nhà nghi vấn xảy ra nghi án

Cũng trong sáng nay (5/7), người dân khu phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Nguyễn Trãi (Hải Dương) cho biết, tất cả mọi người trong phố đều rất bàng hoàng khi cách đây 3 ngày có cảnh sát đưa một cặp vợ chồng về ngôi nhà thuê trước đó để xác minh vụ việc.

Căn nhà trước đó được cặp vợ chồng này thuê để mở hiệu thuốc trong vòng 2 năm (2019 - 2020), đến Tết năm 2021 thì trả lại.

Sau đó, một người phụ nữ khác thuê lại 3 tháng nay để cắt may đo áo dài. Còn cặp vợ chồng này đã thuê một căn nhà gần ngã 3 để mở cửa hàng thuốc khác.

Khu vực cửa hàng mới được cặp vợ chồng thuê để bán hàng

Hàng xóm cho hay, cặp vợ chồng chủ yếu giao cửa hàng thuốc cho nhân viên bán, cửa hàng đông, nhiều người qua lại nên họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Hàng xóm nói chuyện với chúng tôi về nghi vấn vụ án

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.