Vụ người đàn ông câm điếc bị sát hại lúc rạng sáng: Lạnh người lời khai của người vợ giết chồng

Ngày 22/11 cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Nghệ An làm rõ hành vi giết người của đối tượng Hoàng Thị Ngân (47 tuổi, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn).



Tại cơ quan điều tra, Ngân đã cúi đầu thừa nhận là thủ phạm giết chồng.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, rạng sáng 13/11, nhân lúc anh Đinh Hữu L. (49 tuổi, chồng Ngân) đang ngủ say, Ngân vớ cây chày giã gạo nơi góc nhà, tiến đến nơi chồng nằm phang thẳng vào đầu anh L. khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Anh L. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 3h sáng 13/11, người dân ở xóm 1 (xã Nam Lĩnh) đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng la hét thất thanh tại nhà anh L.

Người vợ nhẫn tâm dùng chày gỗ đoạt mạng chồng khuyết tật.

Chạy đến xem, người dân bàng hoàng phát hiện anh L. nằm gục trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh L. đã tử vong.

Hoàng Thị Ngân sau đó bị công an khởi tố, tạm giữ về tội "giết người".

Người dân trú xã Nam Lĩnh nơi nạn nhân sinh sống cho biết, anh L. bị câm điếc bẩm sinh nhưng rất hiền lành và chịu khó làm ăn. Ngoài phụ vợ đồng áng, ai thuê gì anh L. đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập, nuôi 2 đứa con.

Vụ việc đau lòng xảy ra, ai nấy đều tỏ ra thương xót cho người đàn ông bất hạnh này. Còn Ngân có nhiều điều tiếng không hay trong mối quan hệ nam nữ.

Chính quyền địa phương xác nhận, có việc anh L. hay đập phá đồ đạc vì ghen tuông. Gần đây nhất là hơn một tháng trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Anh L. không đánh vợ mà đập phá đồ đạc trong nhà. Người dân xung quanh phải đến can ngăn.