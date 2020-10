Vụ người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng ở Hưng Yên: Nghi phạm là chủ nợ, tự tử bất thành trước khi bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30' ngày 25/9, người dân tại thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, TP Hưng Yên phát hiện anh Lê Anh Dũng (SN 1980, trú tại phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên) tử vong, trên người có nhiều vết chém nên đã thông báo đến Công an TP Hưng Yên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Duy Hưng là nghi can. (hiện trường)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an TP Hưng Yên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét các dấu vết.

Do biết đã gây ra tội lớn và đang bị Công an truy bắt nên đêm 27, rạng sáng 28/9, tại mép đầm thuộc Đường Lạc Long Quân, phường Minh Khai, Hưng đã dùng dao tự đâm vào bụng để tự tử nhưng được người dân phát hiện, trình báo Công an TP Hưng Yên đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do năm 2018, anh Dũng nợ Hưng 200 triệu đồng nhưng chưa trả hết. Tiếp theo đó, đến đầu năm 2020, Hưng tiếp tục cho anh Dũng vay số tiền 350 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời hạn thanh toán nợ, anh Dũng không có tiền trả và tiếp tục khất nợ Hưng.

sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng khóa trái cổng

Hôm xảy ra sự việc, Hưng đến trang trại của nạn nhân ở thôn An Chiểu 2 để đòi nợ không thành, hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc này, Hưng lấy chiếc rìu đang để ở chân bàn uống nước rồi dùng tay phải cầm rìu chém nhiều nhát trúng vào vùng đầu, mặt, tay của anh Dũng làm nạn nhân bị thương nặng.

Sau đó, Hưng lấy khóa dây khóa cổng trang trại và bỏ đi.