Vụ Ngọc Trinh "thả dáng" trên mô tô: Gây tác động xấu đến cộng đồng, phải xử nghiêm!

Liên quan đến clip Ngọc Trinh "làm xiếc" trên mô tô ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP HCM), trao đổi với Báo Người Lao Động, Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình (TP HCM) đã có phân tích.

Việc chạy mô tô thả hai tay gây nhiều tranh cãi.

Theo luật sư Trần Minh Hùng, hành động đứng trên xe và dang tay, để hai chân sang một bên, quỳ trên xe... khi điều khiển mô tô phân khối lớn thì Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 - 4 tháng và bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Bằng lái xe có nhiều loại nhưng đối với xe người này lái là hạng A2 cấp cho người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xylanh từ 175 cm3 trở lên.

Nếu người này không có bằng lái thì mức phạt theo Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021 là từ 4 - 5 triệu đồng. Nếu sử dụng bằng lái giả thì tịch thu, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Việc Ngọc Trinh lái xe trong khu vực đường nội bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đưa vào lưu thông công cộng và vẫn thuộc sự quản lý của chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh thì cần xem xét Ngọc Trinh chạy xe có xin phép hay chưa, đoạn đường có bố trí các biển báo là đường cấm hay không. Từ đó, các bên phối hợp cùng Cảnh sát giao thông và Công an địa phương có sự xử lý phù hợp.

Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình (TP HCM).

Ví dụ, nếu lực lượng chức năng khi đi tuần tra để bảo đảm về an ninh trật tự chứng minh được hành vi của những người trong clip làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tùy thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.



"Từ đó, có thể xác định một số nội dung như người được giao xe là ai, người chạy xe có bằng lái xe phân khối lớn không, điều khiển mô tô chạy trên đường nào và xem xét tính chất, mức độ các hành vi vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện giao thông để có biện pháp xử lý phù hợp" - Luật sư Trần Minh Hùng nhận định.

Về giải pháp, luật sư Trần Minh Hùng cho rằng để hạn chế tình trạng này cần lập nhiều kế hoạch, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, những quy định của luật và nghị định xử phạt đối với hành vi "thả hai tay, đứng trên mô tô phân khối lớn, hay biểu diễn đứng một bên cùng hình ảnh quỳ trên yên mô tô khi xe vẫn đang di chuyển."

Đối với việc đăng tải clip lên mạng xã hội, cần đánh giá hành động đăng tải đoạn clip như trên gây tác động xấu đến cộng đồng vì đây là tài khoản mạng xã hội được nhiều người theo dõi. Từ đó có mức xử phạt, răn đe khi cá nhân khác cũng tụ tập, lái xe vi phạm quy định về giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường và còn quay video đăng trên trang mạng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh người mẫu Ngọc Trinh chạy mô tô phân khối lớn, đứng trên xe và dang tay, có đoạn để hai chân sang một bên, quỳ trên xe để chạy xe...



Clip được quay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM), đoạn đường do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho nhà nước.