Vụ nam thanh niên 17 tuổi bị lột đồ, chôn sống: Người cha lên tiếng, nói nhờ người dạy bảo con vì quá bất lực, không ngờ xảy ra việc ngoài ý muốn

Liên quan đến clip thanh niên bị nhóm người trói tay, ép nằm xuống hố rồi vùi cát lấp, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã triệu tập và tạm giữ tất cả những người có liên quan đến clip thanh niên bị nhóm người trói tay, ép nằm xuống hố rồi vùi cát lấp.

Bước đầu cơ quan công an xác định nam thanh niên bị trói tay, vùi cát lấp là N.V.Q (17 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Văn H. (bố nạn nhân V., trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết trên Tiền phong, khi nghe tin con bị nhóm đối tượng tra tấn dã man đã rất đau lòng.

"Tôi làm nghề lái xe tải bươn chải mưu sinh cho gia đình, nhưng mấy hôm nay, bản thân không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục công việc", ông H. nói.

Cũng theo ông H., con trai anh là N. Q.V. (17 tuổi, con trai anh H.) đang học lớp 11 của một ngôi trường tại TP.Vinh (Nghệ An). Những ngày trước khi xảy ra sự việc, V. bỏ học và đi chơi với bạn bè, mới trở về nhà khi đoạn clip "đào đất chôn sống" bị phát tán trên mạng xã hội.

Anh H. và con trai cung cấp thông tin tại cơ quan công an

Cũng theo bố thanh niên này cho biết, vì biết con trai hư, 2 vợ chồng ông H. đã tìm nhiều cách can thiệp nhưng con trai vẫn không thay đổi, vì quá bất lực, ông H. đã nhờ 1 người cháu tìm biện pháp răn đe để con mình ngoan hơn nhưng không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

Được biết, các thanh niên này là bạn của nạn nhân. Các thanh niên khai nhận do nạn nhân chơi bời, nợ nần nên bắt giữ chôn sống với mục đích đe dọa, bắt nạn nhân trả nợ.

"Ngoài ra, nhóm thanh niên này khai được mẹ của nạn nhân thuê để răn đe con trai đỡ chơi bời. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân không thừa nhận thông tin trên. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra", Đại tá Hùng chia sẻ.

Hình ảnh nam thanh niên bị nhóm người trùm đầu, lấy cát vùi lấp khiến dư luận xôn xao - Ảnh cắt từ video clip

Chia sẻ với báo chí, V. giải thích em và nhóm bạn trước đó có uống bia rượu rồi thách thức nhau. Không có chuyện V. bị đánh hội đồng như trên mạng đang nói.

Sau sự việc, nhóm bạn đã đưa V. từ hố lên, giúp em tắm rửa sạch sẽ và đưa em về nhà. Khi tỉnh rượu, thấy clip quay cảnh mình bị đánh được chia sẻ trên mạng xã hội, V. bàng hoàng cho rằng "mọi người đang hiểu nhầm".

Em V. khẳng định clip chỉ là trò đùa của em và nhóm bạn trẻ bồng bột.

Trước những lời nói của V. công an tỉnh Nghệ An cho hay đơn vị sẽ xử lý theo quy định vì hành vi trên của nhóm người kia đã cấu thành hành vi có dấu hiệu phạm tội.

Như đã thông tin, từ sáng 27/3, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip kéo dài gần 5 phút ghi cảnh nhóm người đánh đập, sau đó lấp đất "chôn sống" một người cạnh bờ sông.

Mặc cho nam thanh niên van xin và hứa không tái phạm, nhóm người này vẫn trùm một chiếc túi vải lên đầu nạn nhân rồi ép nằm xuống hố. Nhóm thanh niên này sau đó dùng xẻng, tay lấp cát lại đến khi đầy hố. Khi đó, nam thanh niên gần như bị cát vùi gần hết cơ thể.