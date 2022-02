Vụ nam sinh tử vong khi lên TP.HCM nhập học: Mẹ khóc đến ngất lịm, cứ tỉnh lại là gọi tên con

Như đã đưa tin, trưa 15/2, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể nam sinh viên trên sông Sài Gòn (P.13, Q.Bình Thạnh).

Nạn nhân là em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm nhất trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM) mất tích nhiều ngày qua sau khi từ Bình Định vào TP.HCM nhập học.

Chiều 15/2, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa. Nằm sâu trong ngõ nhỏ ở xóm 8, thôn trà sơn, xã Tây An, ngôi nhà của Nghĩa rộng chừng 50 m, xập xệ, đang xuống cấp nghiêm trọng.

Tại nhà nam sinh này, nhiều người thân, hàng xóm đã đến chia buồn với gia đình.

Trong phòng khách, cha Nghĩa là ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi) ngồi gục mặt than thở, bên cạnh là những người thân đang động viên, an ủi. Dưới hiên phía sau nhà, mẹ Nghĩa là bà Trần Thị Ty (44 tuổi) vẫn còn đang khóc nức nở, bên cạnh hơn 10 người phụ nữ an ủi, chăm sóc sức khỏe cho bà Ty.

Ông Nguyễn Công Đoàn, cha em Nghĩa thẫn thờ ngồi trước căn nhà chờ đón thi thể con

Theo người nhà, sau khi nhận được hung tin, mẹ Nghĩa ngất lịm. Cứ tỉnh lại là khóc, gào tên Nghĩa trong vô vọng.

Theo ông Nguyễn Công Đoàn, Nghĩa là học sinh giỏi suốt từ năm lớp 1 đến 12. Chỉ tay lên tường nhà treo đầy bằng khen, ông Đoàn tự hào nói với nguồn trên: "Năm học nào cháu cũng nhận được 2 giấy khen của nhà trường. Cháu rất ngoan hiền, không chơi bời gì nên khi không liên lạc được, gia đình đã thấy rất lo. Tối 11/2, khi Nghĩa còn trên xe khách đi vào TP.HCM, tôi thường xuyên liên hệ với qua Facebook.

Nhìn thấy cháu trên xe không đeo khẩu trang, tôi nhắc đeo khẩu trang vào để đề phòng dịch bệnh. Đến 4g30 phút sáng 12/2, tôi liên lạc với cháu không được nên gọi chị họ nó đến bến xe Miền Đông xem sao. Sau đó thì cháu mất tích cho đến khi phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn".

Theo người thân nam sinh, ngày Nghĩa nhập học, vì gia đình chưa xoay được tiền nên chỉ cho Nghĩa 2 triệu đồng cầm đi. Trong đó có 600 nghìn đồng trả tiền vé xe nên còn lại chỉ 1,4 triệu đồng.

Đến khoảng 5 giờ ngày 12/2, chị Nhung đến Bến xe Miền Đông (BXMĐ - Q.Bình Thạnh) để đón nhưng không liên lạc được. Theo hình ảnh của camera ghi nhận được, Nghĩa được một người đàn ông xe ôm chở đi. Lo lắng sự an toàn của Nghĩa, chị Nhung đến công an trình báo.

Theo đó, người xe ôm chở Nghĩa từ BXMĐ đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc.

Theo thông tin ban đầu, người xe ôm cho biết nhận khách từ BXMĐ và chở đến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Q.Bình Thạnh). Người xe ôm đã làm việc với cán bộ của BXMĐ và Công an Q.Bình Thạnh, liên quan đến việc chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa đi từ bến xe.

Cũng theo cơ quan điều tra, qua khám nghiệm tử thi, trên người nam sinh viên không có dấu hiệu bị thương tích. Tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác.

Hiện Công an Q.Bình Thạnh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tiến hành các thủ tục để xác định đây có phải là án mạng hay không.