Vụ nam sinh tử vong khi lên TP.HCM nhập học: Không có dấu hiệu án mạng, thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõnguyên nhân tử vong của nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định).

Nghĩa mất tích bí ẩn và phát hiện tử vong ở sông Sài Gòn

Quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân tử vong của Nghĩa là do ngạt nước, không có thương tích và tác động của ngoại lực. Công an cũng không tìm thấy dấu hiệu tội phạm, dấu hiệu của vụ án mạng.

Kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2-3 ngày trước đó, trên người không có thương tích.

Tuy nhiên, cơ quan pháp y vẫn lấy mẫu pháp y trong dạ dày, khoang ngực của nam sinh viên để giám định độc chất. Đây là 1 quy trình pháp y thông thường để làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 người.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bàn giao thi thể nam sinh viên cho Công an Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghĩa là sinh viên năm nhất vào TP.HCM nhập học Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mất tích từ ngày 12/2.

Người thân của Nghĩa không liên lạc được với em nên tìm kiếm, đăng tải thông tin lên mạng xã hội và báo công an.

Đến rạng sáng ngày 15/2, thi thể của nam sinh này được tìm thấy trên sông Sài Gòn, đoạn cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Công an khám nghiệm tử thi, hiện trường thì phát hiện ba lô, tài sản…vẫn còn.