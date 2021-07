Vụ nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng: 13 nhát dao oan nghiệt và chiếc điện thoại dưới lòng hồ

13 nhát dao đoạt mạng thầy hiệu trưởng

Ngày 21/7, trao đổi với Dân Việt, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau một ngày đấu tranh với nghi phạm Nguyễn Trung Tạ B.D. (15 tuổi, thường trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; tạm trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), bước đầu D. đã thừa nhận hành vi giết người của mình.

Nghi phạm thừa nhận đã đột nhập để trộm cắp tài sản và đâm thầy Hiệu trưởng 13 nhát dao

Nghi phạm khai đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản nhưng bị thầy hiệu trưởng phát hiện nên nghi phạm rút dao ra tay sát hại.

Nghi phạm thừa nhận đã đâm 13 nhát dao vào người thầy giáo, trong đó 1 nhát trúng ngực phải làm thủng phổi chảy máu quá nhiều khiến nạn nhân tử vong.

Nam sinh D. cũng khai nhận, chiều 9/7, tên này đột nhập vào nhà thầy T. để trộm cắp tài sản. Khi bị thầy T. phát hiện và bắt giữ, D. chống trả, đâm chết ông T.

Sau đó, D. lấy được một điện thoại di động rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Sau 10 ngày lẩn trốn, D. bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Tiên Phước.

Nhiều giờ liền lặn tìm chiếc điện thoại bị vứt xuống hồ

Ngày 20/7, tờ Người đưa tin cho hay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và Công an huyện Thăng Bình tiến hành lặn tìm chiếc điện thoại đặc biệt này.

Theo lời khai của nghi phạm, đây là tang vật mà nghi phạm chiếm đoạt sau khi giết thầy T. Cụ thể hơn, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, D. cầm lấy điện thoại của nạn nhân bỏ đi.

Tuy nhiên, trên đường đi, điện thoại liên tục đổ chuông. Điều này khiến D. vô cùng lo lắng. Cuối cùng, khi ngang qua hồ Hà Kiều, thị trấn Hà Lam, nghi phạm đã phi tang điện thoại xuống cầu với mục đích tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội của mình.

Sau nhiều giờ liền lặn dưới đáy hồ, lực lượng chức năng đã tìm thấy tang vật quan trọng này. Đây là loại điện thoại hiệu Oppo màu đen.

Liên quan đến sự việc, trước khi gây ra án mạng với thầy giáo, nam sinh D. được xác định là một người rất ngoan hiền và học giỏi, dù gia cảnh còn khó khăn. Thông tin D. là hung thủ khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí là sốc trong đó có cô giáo chủ nhiệm D. 4 năm cấp 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Theo cô giáo chủ nhiệm nam sinh, nam sinh này có hạnh kiểm thuộc diện tốt của lớp. Thậm chí cả 4 năm học vừa qua ở trường THCS Lê Quý Đôn, D. đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, không có biểu hiện khác thường.

Về phần nạn nhân T., theo người dân địa phương và đồng nghiệp vị hiệu trưởng này được đánh giá rất có năng lực. Lâu nay, ông T., sống hòa đồng, chan hòa với mọi người, không có điều tiếng gì.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự D. để phục vụ điều tra.