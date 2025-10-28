Tối 27/10, Công an TP Hà Nội thông tin vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong tại xã Nội Bài. Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ dẫn nguồn từ công an cho biết, chiều 25/10, nam sinh V.M.K. rủ bạn là L.M.K. (cùng 14 tuổi, thường trú tại xã Nội Bài) đi chơi. Song L.M.K. không đi nên V.M.K gọi điện thoại chửi, thách thức.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, nam sinh L.M.K. nhắn tin cho V.M.K. gạ đánh nhau tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại. Khoảng 20h10 cùng ngày, sau khi gặp nhau, nam thiếu niên L.M.K. chửi và dùng dao đâm V.M.K..

Hậu quả nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, L.M.K. cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà.

Đến 22h30 cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nam sinh này, đưa về trụ sở làm việc.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm, nguồn tin từ báo Dân Trí cho biết, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Công an đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.