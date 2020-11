Vụ nam sinh Đại học GTVT tử vong vì "đạn lạc": Do Trung úy công an thử súng hơi, hiện đã bị tước quân tịch

Liên quan đến vụ nam sinh trường ĐH GTVT tử vong, chiều 3/11, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã nhận được báo cáo của lưc lượng chức năng Công an TP Hà Nội.

Đáng chú ý, người sử dụng khẩu súng là Trung úy Nguyễn Xuân T. hiện đang công tác tại công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là vụ việc vô ý làm chết người chứ không phải mâu thuẫn thù hằn cá nhân.

Hiện trung úy Nguyễn Xuân T. đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh nam sinh viên lúc đang đứng đợi bạn

Theo báo cáo ban đầu, ngày 30/10, một nam thanh niên (sau đó được xác định danh tính trên) nhà ở quận Đống Đa mang khẩu súng nén khí (dạng súng hơi) được người này mua trên mạng ra quán nước gần nhà ngồi cùng bạn bè.

Trong lúc thử súng, viên đạn vô tình trúng vào một nam sinh viên năm thứ 4 đại học ở bên kia đường ở khoảng cách 40m.

Ngay sau khi phát hiện đạn bắn trúng vào người khác, nam thanh niên sử dụng khẩu súng cùng bạn bè nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa vào cuộc làm rõ vụ việc.

Nạn nhân Đ. A. hiện đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông vận tải

Trước đó, người nhà nạn nhân phản ánh thông tin kèm theo đoạn clip cho hay, khoảng 22h13 ngày 30/10, anh Đ.A (SN 1999) ngồi ngoài cửa thì bị một viên đạn bay trúng mạn sườn, bất tỉnh.

"Khi tôi kêu cứu thì có 1 người đàn ông chạy ra đỡ anh lên cùng tôi và đưa đi cấp cứu trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh" – D. một người thân và là nhân chứng cho biết.

Cũng theo D., kết quả khám nghiệm cho thấy viên đạn xuyên qua sườn phải xuyên vào tim gây tử vong.