Vụ năm con bạc nhảy lầu, một người tử vong ở TP. Đà Nẵng: Hé lộ vai trò kẻ chủ mưu

Ngày 17/4, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra vụ triệt xóa ổ bài bạc tại số 24 An Thượng 20, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Bước đầu, cơ quan điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một loạt các đối tượng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố một loạt các đối tượng liên quan đến sòng bài bạc.

Cụ thể:

Trương Văn Lợi, SN 1984, trú tổ 5, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà; Phạm Văn Trí, SN 1990, trú tổ 11A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà; Trần Trung Định, SN 1991, trú thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Nguyễn Văn Tứ, SN 1987, trú 10/12 Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An; Nguyễn Thành Phương, SN 1986, trú 25 Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An; Ngô Văn Thu, SN 1996, trú 24 Mạc Thiên Tích, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; Nguyễn Văn Anh Huy, SN 1993, trú 87 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ An.

Nguyễn Văn Sỹ, SN 1987, trú tổ 120, phường Hòa Hải; Trần Văn Gặp, SN 1989, trú thôn 4, xã Phú Thọ, huyện Phước Sơn, Quảng Nam; Nguyễn Hữu Tấn, SN 1989, trú 18 Phước Trường 9, phường Phước Mỹ; Lê Xuân Lộc, SN 1983, trú 31 Lương Thế Vinh, tổ 30, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

Trần Ngọc Hưng, SN 1977, trú K38/53 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông; Võ Dương Quốc Thịnh, SN 1991, trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng và Nguyễn Trọng Hảo, SN 1998, trú phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong số các đối tượng này, công an chia làm 2 loại hành vi. Lợi và Trí bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Các đối tượng còn lại sẽ bị xử lý với hành vi đánh bạc.

Nguyễn Văn Lợi và Phạm Văn Trí được xác định là 2 kẻ chủ mưu, cầm đầu ổ bài bạc.

Từ tháng 3/2020, Lợi thuê căn nhà ở An Thượng 20 với mục đích bán cà phê. Tuy nhiên, thực chất hoạt động kinh doanh này chỉ là trá hình. Chúng hướng đến tổ chức bài bạc trái phép.

Trong đó, Lợi là kẻ tổ chức chung, Trí thu tiền của các con bạc còn Chiến làm nhiệm vụ lôi kéo, dắt mối các con bạc về tụ điểm này.

Chưa dừng lại ở đó, hoạt động của tổ chức này cũng vô cùng tinh vi. Mỗi con bạc chơi từ 4 - 5 ván sẽ đổi chủ xóc đĩa. Tổng giá trị mỗi chiếu bạc khoảng 20 triệu đồng. Cứ sau 2 giờ chơi, Trí sẽ đi thu 50.000 đồng mỗi người.

Các đối tượng này cũng biết tập trung đông đúc mùa dịch bệnh sẽ khiến cơ quan chức năng và người dân chú ý.

Do đó, chúng thường thuê người cảnh giới từ tận đầu ngõ, cổng cửa... Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ vai trò của những đối tượng cảnh giới này.

Ngoài máu cờ bạc, các đối tượng còn có máu liều lĩnh, manh động. Nhiều kẻ bán mạng nhảy từ tầng 2, 3 xuống đất để tẩu thoát.

Trước đó, ngày 1/4, từ công tác nghiệp vụ và nguồn tin quần chúng nhân dân, trinh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ập vào số nhà 24 An Thượng 20.

Thời điểm này, trong nhà có gần 20 đối tượng đang tổ chức xóc đĩa, thu tiền xâu... Khi thấy cảnh sát chúng tán loạn tìm đường tháo chạy. Có đối tượng bỏ chạy từ tầng 2, tầng 3 xuống tầng 1 thì bị công an tóm gọn.

Đặc biệt, theo tiết lộ của trinh sát, manh động và liều lĩnh hơn, có 5 đối tượng bỏ lên tầng 3 rồi cố gắng tẩu thoát. Trong số này, có kẻ nhảy từ tầng 3 xuống đất, có người nhảy sang nhà bên cạnh.

Hậu quả của sự bất chấp này đã khiến 1 đối tượng tử vong, một số bị thương và 1 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi việc xảy ra, cơ quan công an, VKSND cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao đến gia đình để tổ chức an táng.

Hồ sơ vụ án được chuyển từ Công an quận Ngũ Hành Sơn lên phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đang đấu tranh mở rộng để có hình thức xử lý nghiêm minh số đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc này.