Vụ mẹ nghi sát hại con rồi ôm thi thể lên đường tàu tự tử: Tạm giữ người mẹ

Chiều 8/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tạm giữ Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra, làm rõ cái chết của cháu N.T.P.T (6 tuổi, học lớp 1, con gái lớn của vợ chồng Soa).

Đoạn đường sắt nơi người mẹ ôm thi thể con định tự tử.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể cháu T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê tổ chức an táng.

Người thân nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày, Soa điện thoại cho anh trai chồng thông báo đứa con gái đầu đã chết. Người anh trai chồng vội chạy ra thì phát hiện Soa đang đi trên đường. Khi người này tìm đến nơi bỏ cháu bé thì thấy cháu bé đã tử vong.

Chiếc xe máy Soa bỏ lại hiện trường.

Chiếc xe máy mà Soa điều khiển được dựng bên đường, trên xe có rất nhiều vết máu.

Liên quan đến vụ việc trên, lái tàu Vũ Văn Hải cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày, khi anh điều khiển tàu hàng AH2 chạy đến địa bàn xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) thì phát hiện có 2 người nằm dọc đường tàu, cách khoảng 200m nên phanh khẩn cấp.

Anh Hải dừng hẳn tàu rồi xuống kiểm tra thì người phụ nữ đã bế theo con nhỏ bỏ chạy ra cánh đồng.

Anh Hải ngó xuống gầm tàu và đường ray kiểm tra thì không có vết máu nào. Sau đó, anh lên tàu tiếp tục hành trình.

Thi thể cháu bé được người thân tìm thấy.

Như tin đã đưa, sáng ngày 8/5, khi đang điều khiển tàu hàng lưu thông đến địa phận xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên) thì lái tàu phát hiện 2 người đang nằm trên đường tàu nên dừng khẩn khấp.

Khi lái tàu xuống kiểm tra thì người phụ nữ bất ngờ ôm con bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì người phụ nữ vứt bé gái xuống bãi cỏ ven đường tàu.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện cháu bé đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nạn nhân sau đó được xác định là bé gái N.T.P.T. (6 tuổi), học lớp 1, con gái lớn của Soa.

Nghi vấn bé gái bị mẹ sát hại trước khi đưa lên đường tàu.

Được biết, trước đó, vợ chồng Soa có xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.