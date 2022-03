Vụ lật ca nô 17 người tử vong ở Hội An: Thuyền trưởng bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 3/3, lãnh đại Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã yêu cầu thuyền trưởng Lê Sen (SN: 1970, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - người điều khiển chiếc ca nô bị lật tại biển Cửa Đại (TP Hội An) khiến 17 người tử vong không đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác xác minh vụ việc.



Ông Sen bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác định sơ bộ ban đầu của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ca nô Qna-1152 chạy với tốc độ 32 km/h. Trong khi tốc độ tối thiểu quy định là 30km/h. Khám nghiệm hiện trường, và lời khai của những người trên ca nô thì phương tiện chạy đúng luồng lạch, không va đập. Độ sâu tại đó gần 4 mét.

Chiếc ca nô bị lật khiến 17 người tử vong.

"Chúng tôi đang đặt nghi vấn về thiết kế tàu, hiện đang lấy mẫu vỏ tàu đem đi giám định xem sức bền của nó như thế nào có đảm bảo hay không?", lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam nói.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập tài liệu làm rõ, xác minh có tội phạm hay không.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 26/2, ông Sen điều khiển ca nô QNa-1152 chở 39 người (có 2 thuyền viên) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại. Khi đến cách cảng khoảng 2km, chiếc ca nô bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, lật úp.

Vụ tai nạn khiến 17 người tử vong, 22 người may mắn được cứu sống.

