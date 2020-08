Vũ Khắc Tiệp quay clip thử trình tiếng Anh của con gái Phượng Chanel nhưng lại khiến chính mình "bẽ mặt"

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp đã tiết lộ chân dung 2 ái nữ nhà Phương Chanel. Tuy nhiên, gây chú ý nhất là khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, ngữ điệu cũng nghe rất hấp dẫn.

Ngược lại, Vũ Khắc Tiệp là người muốn thử trình độ ngoại ngữ của hai cô bé, đặt câu hỏi nhưng lại để lộ khả năng tiếng Anh không tốt của mình. Bắt đầu với hai câu hỏi đầu tiên là: "How old are you?" (Cháu bao nhiêu tuổi rồi?) và "What are you doing?" (Cháu đang làm gì thế?) khá tự tin nhưng khi Suri đưa ra câu trả lời nhanh thì Vũ Khắc Tiệp lại khựng lại, muốn chuyển qua hỏi cô chị nhưng chỉ biết nói: "Your sister" (Chị của cháu).

Vũ Khắc Tiệp nói chuyện bằng tiếng Anh với bé Suri - con gái út của Phượng Chanel

Khi chuyển sang hỏi con gái lớn của Phượng Chanel là Susu, Vũ Khắc Tiệp liên tục lúng túng, ậm ừ mới phát ra được những từ tiếng Anh cộc lốc, sai ngữ pháp như: "Your mom" (Mẹ của cháu), "Your mom beautiful" (Mẹ của cháu đẹp lắm). Ngữ điệu, phát âm của Vũ Khắc Tiệp cũng nghe không giống người nói tiếng Anh.

Vũ Khắc Tiệp nói chuyện với bé Susu - con gái cả của Phượng Chanel

Với khả năng nói tiếng Anh khá tệ như vậy, Vũ Khắc Tiệp có lẽ từ người "thử trình độ" đã bị hai con gái của Phượng Chanel làm "quê xệ" mất rồi.