Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ngày 7/1/2026 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, liên quan đến đường dây thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi. Thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật cho hay, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong nhiều tháng qua, các đối tượng đã tổ chức thu mua lợn mắc dịch tả châu Phi tại nhiều địa phương, sau đó giết mổ, cấp đông, vận chuyển về Hải Phòng để tiêu thụ.

Tổng lượng thịt lợn nhiễm bệnh được xác định hơn 130 tấn, trong đó trên 120 tấn được tập kết tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), có trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Số hàng bị cơ quan chức năng phát hiện - Ảnh: VTV

Quá trình kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, khoảng hơn 2 tấn thịt đã được đưa vào dây chuyền chế biến, sản xuất thành sản phẩm thịt hộp hoàn chỉnh, chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu thịt để giám định. Kết quả cho thấy toàn bộ số thịt nói trên đều nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra và xử lý, và tổ chức tiêu hủy hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh nói trên.

Bị can Nguyễn Thị Lan - Ảnh: VTV

Trong phóng sự của VTV, tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), một trong những người tham gia đường dây, khai nhận đã tham gia thu gom, mua heo mắc dịch bệnh trong khoảng nửa năm qua để bán cho các đầu mối thu mua.

Ngoài ra, bị can Bùi Đức Trọng khai rằng, ngoài thịt lợn, đối tượng còn thu mua cả bì lợn ở các chợ mà chỉ có cấp giấy chứng nhận có mua hàng, mua sản phẩm.

Thượng tá Nguyễn Thế Linh, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hải Phòng cho biết các đối tượng thu mua các loại lợn bệnh, lợn chết lợn dịch dưới hình thức giá rẻ rồi hợp thức hóa nguồn hàng, dùng giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã được đăng ký để tổ chức vận chuyển, phân phối nhanh nhằm né tránh cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Công ty Đồ hộp Hạ Long nổi tiếng trong ngành chế biến, từng đạt nhiều danh hiệu

Theo thông tin trên website, Công ty Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm 1957 tại thành phố Hải Phòng, với tên gọi ban đầu “Nhà máy Cá hộp Hạ Long”. Sau gần 70 năm hoạt động, đến nay Halong Canfoco đã xây dựng được một hệ sinh thái sản xuất – kinh doanh gồm 3 nhà máy và 3 văn phòng, cung ứng ra thị trường nhóm sản phẩm chủ lực như thịt hộp, cá hộp, rau quả hộp, xúc xích tiệt trùng, xúc xích đông lạnh, chả giò và nhiều mặt hàng thực phẩm đông lạnh khác. Đặc biệt, đây cũng là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu pate "cột đèn" Hải Phòng nổi tiếng.

Pate cột đèn Hải Phòng là 1 trong số các sản phẩm bán chạy của Công ty Đồ hộp Hạ Long - Ảnh: Halongcanfoco

Đáng chú ý, năm 2024, doanh nghiệp này từng được vinh danh trong “Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN”, cho thấy mức độ ghi nhận nhất định đối với thương hiệu lâu năm của ngành đồ hộp và thực phẩm chế biến Việt Nam.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đạt 486,9 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Dù doanh số sụt giảm nhưng giá vốn hàng bán được tiết giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 11,5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2024, Đồ hộp Hạ Long còn báo lỗ 5,8 tỷ đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, lợi nhuận tăng, nguyên nhân chủ yếu do giá vốn giảm bởi công ty vẫn đảm bảo được nguyên liệu sản xuất, chi phí quản lý giảm.

Doanh thu của Đồ hộp Hạ Long gần đây có suy giảm so với thời điểm dịch COVID-19, nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn 2013-2019. Có năm, doanh thu của Halong Canfoco lập đỉnh với 864 tỷ đồng.

Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường cho hay, tháng 12/2025, Halong Canfoco đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua phương án phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1, nhằm tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để đầu tư nhà máy mới tại khu Nam Đình Vũ, Hải Phòng.

Dự án nhà máy mới có tổng vốn đầu tư hơn 166 tỷ đồng, được kỳ vọng đạt công suất 10 triệu sản phẩm đồ hộp từ thịt và xúc xích mỗi năm cùng với 10 triệu sản phẩm đồ hộp từ rau, hoa quả, tạo thêm khoảng 600 tỷ đồng doanh thu khi vận hành ổn định.