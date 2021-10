Vụ "Hoàng tử gió" treo cổ chết trong căn hộ chung cư: Công an đang xác minh thông tin vỡ nợ

Theo đó, qua trao đổi lãnh đạo xã Đa Tốn cho hay vào khoảng 23h đêm qua 5/10, thi thể của nạn nhân mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Sảnh chung cư rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc vào tối qua

Liên quan đến cái chết của Hoàng Tử Gió, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh được cho là hiện trường vụ việc, thậm chí có tài khoản còn chia sẻ bức ảnh nạn nhân trong phòng ngủ chung cư.

Lãnh đạo xã Đa Tốn cho hay: "Nam thanh niên treo cổ tự tử ở khu vực tủ quần áo, thời điểm đó chỉ một mình nạn nhân ở nhà".

Được biết kết quả test nhanh Covid-19 của Hoàng Tử Gió đã cho kết quả Âm tính tuy nhiên vẫn phải chờ thêm kết quả xét nghiệm PCR: "Mặc dù, nạn nhân đã có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm PCR mới có thể tiến hành pháp y. Qua làm việc với một số người liên quan, nạn nhân không viết thư tuyệt mệnh, không nhắn nhủ người ở lại điều gì", vị cán bộ cho biết trên báo chí.

Thông tin "Hoàng Tử Gió" vỡ nợ được lan truyền trên MXH đang được Công an tiến hành điều tra, xác minh

Đồng thời, phía công an cũng đang điều tra xác minh thông tin "Hoàng Tử Gió" – Hoàng Đức Nhân tự tử do vỡ nợ. Lãnh đạo công an huyện Gia Lâm xác nhận đơn vị đang xác minh để làm rõ.

Trong khi đó trên mạng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Hoàng Tử Gió tự tử do nợ số tiền lớn, một số khác lại cho rằng người này có triệu chứng trầm cảm, có dấu hiệu buồn vì chuyện tình cảm.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định "Hoàng Tử Gió" được phát hiện tử vong bởi 1 người bạn thuê tại căn hộ tầng 15 trong chung cư ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm - đây là căn hộ được thuê vài tháng nay để kinh doanh. 2 ngày trước, Hoàng Tử Gió đến chơi và ở lại. Đến khoảng 19 giờ tối qua (5/10), trong lúc 2 người bạn đi ra ngoài mua đồ khi quay về phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa phòng ngủ.

Hiện thông tin sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.