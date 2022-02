Vụ hàng xóm "xả súng" khiến 2 vợ chồng thương vong ở Thái Nguyên: Gia đình nạn nhân từng cầu cứu công an?

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng khiến cặp vợ chồng thương vong, đối tượng tự sát, trên mạng xã hội đăng tải nội dung cho rằng; tước đó, Hữu cùng người trong gia đình đã liên tục chửi bới, đe dọa, xúc phạm gia đình ông T.

Cũng theo chia sẻ, đã có lần Hữu cầm dao, gậy sang để ám sát gia đình nạn nhân. Đồng thời, gia đình từng trình báo việc anh Hữu có dùng súng bắn dọa gia đình nhưng công an xã nói không đủ chứng cứ chứng minh người này có súng…

Thông tin cho rằng, nếu chính quyền lắng nghe ý kiến, tìm hiểu sự thật và giải quyết triệt để, kịp thời thì đã không có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra…

Thông tin đăng tải thu hút sự chú ý và bình luận trái chiều của nhiều người

Trước sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo xã Dân Tiến xác nhận vụ việc do mâu thuẫn cá nhân và có liên quan đến chuyện tiền bạc. Trước đó, địa phương có nhận được phản ánh một chiều từ phía đối tượng.

Vị này cũng cho biết, chính quyền sở tại có nắm bắt được chuyện gia đình nạn nhân đăng tải thông tin cho rằng công an xã "vô trách nhiệm" khi mâu thuẫn xảy ra.

"Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, người đăng tải thông tin này cho biết, do người thân bị sát hại khiến tâm trạng không tỉnh táo nên bản thân đã đăng thông tin lên mạng xã hội. Sau đó, người này đã gỡ bỏ dòng trạng thái này. Việc gia đình 2 bên mâu thuẫn, phía xã có nắm được và đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, khi đang xử lý đơn trình báo thì án mạng xảy ra" - vị lãnh đạo chia sẻ thêm.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường (Ảnh CTV)

Cũng liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai khẳng định, sau khi nhận được đơn về việc 2 gia đình có mâu thuẫn, Công an xã Dân Tiến đã tiếp nhận, xác minh, giải quyết. Tuy nhiên đang trong quá trình xác minh, giải quyết thì xảy ra vụ việc chứ không phải công an làm ngơ.





