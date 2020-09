Vụ hàng chục học sinh tiểu học ở TP.HCM nhập viện sau bữa ăn trưa: Chưa phát hiện sai phạm của công ty cung cấp suất ăn

Sáng 15/9, đại diện ngành giáo dục quận 2, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Quận 2 phối hợp cùng Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM) đã tổ chức buổi thông tin xoay quanh sự việc hàng loạt học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trưa và ăn xế tại trường.

Buổi thông tin xoay quanh sự việc hàng loạt học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 12/9 Ban Quản lý An toàn thực phẩm Quận 2 tiếp nhận thông tin từ BV Quận 2 có 8 học sinh tiểu học Bình Trưng Đông nhập viện với biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy.

Đến 9h sáng 13/9, số trẻ nhập viện là 20 trường hợp và liên tục tăng dần.

Đến sáng 14/9 có 50 học sinh, 1 giáo viên và 1 bảo mẫu của trường được chăm sóc ở BV, trong đó có 23 trẻ rối loạn tiêu hóa nhẹ. 1 học sinh được gia đình đưa thẳng đến BV Nhi Đồng 2.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành chức năng quận 2 đã chỉ đạo BV Quận 2 không thu phí, đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và gia đình.

UBND quận 2 cũng chỉ đạo thành lập tổ công tác kiểm tra, xuống thực tế tại cơ sở chế biến thức ăn, hiện trường để điều tra xử lý, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây ra vụ việc.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 2 đến thăm hỏi các em học sinh.

Bác sĩ Trương Thanh Trung, Trưởng phòng Y tế quận 2 cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy trưa 11/9 các học sinh ăn bánh canh tôm thịt, tráng miệng bằng quả mận. Tại bữa ăn xế, các em ăn bánh su kem.

Theo thống kê, có 98 em (ở 8 lớp 1, 6 lớp 2, 8 lớp 3, 1 lớp 4) có một hoặc nhiều triệu chứng sốt, ói, tiêu chảy, đau bụng.

Qua điều tra, trường tiểu học Bình Trưng Đông có hợp đồng cung cấp nấu ăn với Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Phát triển Vĩnh Thịnh (trụ sở chính ở thị trấn Hóc Môn, TP.HCM). Công ty này có Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp ngày 18/10.

Có 23 trẻ rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Công ty Vĩnh Thịnh có hợp đồng cung cấp bánh ngọt với hộ kinh doanh Gia Bảo 1 (ở tổ 6, khu phố 7, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM).

Hộ kinh doanh này có xuất trình đầy đủ các giấy tờ pháp lý có liên quận tới vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp ngày 14/12/2017.

Theo bác sĩ Trung trong ngày 11/9, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cạnh trường tiểu học Bình Trưng Đông cũng dùng những suất ăn do công ty Vĩnh Thịnh cung cấp.

Chỉ khác là bữa xế các em được ăn bánh flan còn phía trường Bình Trưng Đông thì ăn bánh su kem. Do đó, khả năng các em nôn ói, đau bụng do bánh su kem được nghĩ tới.

Hiện một số em đã được xuất viện.

Hiện tại, ngành y tế địa phương đã yêu cầu dừng sử dụng thực phẩm của hộ kinh doanh Gia Bảo, trong khi đó công ty Vĩnh Thịnh vẫn tiếp tục cung cấp suất ăn trong trường (và 2 trường khác trên địa bàn) dưới sự giám sát chặt của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2 khẳng định các trường tiểu học tại quận không dùng suất ăn công nghiệp mà mỗi trường đều có bếp ăn riêng.

Ông Tùng nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc hàng chục học sinh trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2, TP.HCM) nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm giữa lúc những ngày khai giảng mới diễn ra không lâu.



"Bản thân đội ngũ thầy cô giáo chúng tôi rất cần sự đồng hành của công luận để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, tất cả vì các cháu. Còn lỗi của người lớn, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó" - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 2 nói.