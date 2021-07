Vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương: Nghi phạm vẫn cùng vợ đi du lịch sau khi gây án, từng bị nhiều người đòi nợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản". Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Bị hại trong vụ án này là anh D.C.C., sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Khu vực ngôi nhà xảy ra vụ án

Được biết, Năng đã nợ ông C. khoảng 1,8 tỉ đồng. Ngày 28/11/2020, ông C. đến gặp Năng ở TP.Hải Dương và bị người này giết hại.

Tờ Thanh Niên thông tin, người thân của Cao Tài Năng cho biết, nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang này từng vay mượn nhiều và bị nhiều người đến đòi nợ chứ không chỉ riêng ông C..

Sau khi vụ án mạng xảy ra, người dân sống quanh nhà đối tượng Cao Tài Năng đều vô cùng bàng hoàng, bất ngờ.

Hàng xóm cạnh nhà đối tượng Cao Tài Năng

Bà V. bán hàng nước ở khu vực ngã tư cho biết, bà vẫn nhìn thấy vợ chồng nghi phạm Năng đi qua khu này, thậm chí còn đi du lịch với thái độ hết sức bình thản nên không ai nghi ngờ gì: "Trước đó cặp vợ chồng này thuê nhà để ở, cách đây vài tháng cặp này thuê ở đối diện bán thuốc. Hàng ngày hai vợ chồng nó vẫn đi qua, vẫn đi du lịch".

Trao đổi với Lao Động, gia đình nạn nhân D.C.C. ở tại phố Cuối (thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, ngày 28/11/2020, anh C. nói với mọi người trong nhà đi lên TP.Hải Dương để đòi món nợ với Cao Tài Năng. Sau đó đến chiều thì gia đình mất liên lạc.

Gia đình ông D.C.C. tại quê nhà Hải Dương.

Qua lời kể của người thân trong gia đình anh D.C.C. có quen biết với vợ chồng Cao Tài Năng, nhiều lần vợ chồng Năng về nhà anh C. ở phố Cuối (thị trấn Gia Lộc) chơi. Vợ Năng còn tư vấn thuốc cho ông D.C.H. (bố đẻ anh C.). Khoảng 1 tuần trước khi anh C. mất tích, anh C. và vợ chồng Cao Tài Năng có đi ăn cùng nhau.

Từ khi anh C. mất tích, vợ chồng Năng cũng chưa lần nào lui tới nhà anh C..

Ông H., bố đẻ anh D.C.C. chia sẻ: Từ ngày C. mất liên lạc, gia đình rất buồn, lo lắng. Mới đây, khi công an cho biết tìm thấy xe của C., vợ con anh C. gọi điện về khóc rất nhiều. Người thân, họ hàng ngày nào cũng đến hỏi han, động viên.

Đáng nói, nguồn tin trên Thanh Niên cho hay, sau khi giết chủ nợ tên C., Năng đã đưa xác đi chôn ở khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương). Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, Năng đào xác ông C. lên, đổ xăng đốt. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.