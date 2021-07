Vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương: Giết người xong vẫn... làm từ thiện!

Vụ việc Cao Toàn Năng (40 tuổi (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) có hành vi giết chủ nợ là anh D.C.C. (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) rồi phi tang xác khiến dư luận không khỏi xôn xao trong những ngày vừa qua.

Theo thông tin mới nhất, VKSND tỉnh Hải Dương ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại P. Bình Hàn, TP Hải Dương), về tội "Giết người, Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 BLHS.

Quá trình điều tra ban đầu, Năng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Theo người dân địa phương, sau khi gây án mạng Năng vẫn thường xuyên tới căn nhà đã sát hại anh C., vui vẻ chào hỏi hàng xóm.

Căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương nơi Năng sát hại anh C..

Được biết, vợ chồng Năng mở nhiều hiệu thuốc ở thành phố Hải Dương nhưng thuê người bán. Từ đầu năm 2019, Năng thuê một căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương. Đầu năm 2021, ba tháng sau khi sát hại anh C. tại căn nhà này, vợ chồng Năng trả nhà và thuê căn bên cạnh mở hiệu thuốc to hơn. Căn nhà thuê mới này cách địa điểm thuê cũ khoảng 20m ngay đầu phố Nguyễn Thượng Mẫn tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ.

Điều khiến người dân khu 7, phường Bình Hàn không khỏi bất ngờ chính là thái độ của Năng sau thời điểm giết người.

Trả lời trên Công an nhân dân, tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn, nơi vợ chồng Năng thuê bán thuốc cho biết, Năng vẫn tỏ ra hòa đồng với hàng xóm. Đặc biệt, vào đầu năm 2021, thời điểm Hải Dương đang bùng phát dịch Covid-19, vợ chồng Năng còn... làm từ thiện.

“Vợ chồng Năng không sống ở đây, chỉ thuê nhà mở hiệu thuốc, trước đó không có biểu hiệu gì bất thường. Đợt dịch COVID-19 bùng phát ở Hải Dương đầu năm 2021, họ còn để khẩu trang, nước sát khuẩn đặt ở vỉa hè trước tiệm thuốc để ủng hộ người dân", nguồn trên dẫn lời tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn cho biết.

Chỉ đến khi Năng bị dẫn giải về căn nhà để thực hiện khám xét, cả khu phố mới bàng hoàng hay biết sự việc kinh hoàng mà Năng gây ra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh Dương Công C. (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nên Năng nảy sinh ý định sát hại anh C..

Nơi năng chôn xác anh C..

Khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C.. Hậu quả làm anh C. chết ngay tại chỗ.

Sau khi sát hại anh C., Năng đã mang thi thể đến bờ sông Sặt để chôn. Nhưng 1 tháng sau, Năng lại đào thi thể anh C. lên rồi dùng xăng để đốt rồi mang đi phi tang ở nhiều nơi.