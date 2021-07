Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Vợ chồng nghi phạm là "người có học", thường xuyên qua lại gia đình nạn nhân với cái mác "tử tế"

Liên quan đến vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, tạm giam Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản. Năng bị bắt khi cảnh sát điều tra vụ ông D C. C. (47 tuổi, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) mất tích trong lúc đi đòi nợ 8 tháng trước.

Cảnh sát đã dẫn bị can đến khám nghiệm cửa hàng áo dài ở số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương. Đây là nơi vợ chồng Năng từng thuê để mở hiệu thuốc.

Quá trình điều tra, cảnh sát đã dẫn bị can đến khám nghiệm cửa hàng áo dài ở số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương. Đây là nơi vợ chồng Năng từng thuê để mở hiệu thuốc. Sau đó, đầu năm 2021 vợ chồng Năng trả lại căn nhà này rồi đi thuê căn nhà khác ở đầu phố để tiếp tục kinh doanh.

Những ngày qua, gia đình ông D.C.H (75 tuổi, bố đẻ anh C.), ở phố Cuối (thị trấn Gia Lộc) vẫn chờ đợi kết quả từ cơ quan công an. Từ ngày biết tin đến nay, ông H. phải nhờ đến sự động viên, chăm sóc của người thân để đối mặt với cú sốc quá lớn này.

Ngôi nhà này sau khi vụ việc được phát hiện chủ tiệm áo dài đã trả lại mặt bằng vì quá sợ hãi.

Ông H. cho biết sáng hôm con trai ông nói rằng qua nhà Năng lấy tiền, ông H. và gia đình chỉ nghĩ cũng giống như mọi lần con đi rồi sẽ về nhưng không ngờ từ đó tới nay anh C. vẫn không có thông tin gì. Còn bản thân ông H. ông giường như hiểu ra có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến khi bữa cơm trưa không thấy con trai về và điện thoại không liên lạc được.

"Buổi sáng con tôi đi tôi đang ngồi chỗ máy khâu kia, con nó bảo tôi con qua nhà vợ chồng Năng lấy tiền. Rồi đến bữa cơm trưa không thấy con về, điện thoại thì không liên lạc được tôi mới nghĩ rằng chuyện chẳng lành xảy ra.

Tôi có linh cảm vậy vì vợ chồng nhà Năng vay con tôi số tiền lớn, hơn nữa lần nào con tôi đi lên đó cũng qua lại nhà đứa em chơi nhưng hôm đó cho đến nay không thấy. Cứ nghĩ như mọi lần con đi đến bữa cơm trưa là sẽ về nhưng con tôi đi cái là đi luôn cho tới bây giờ", ông H. nghẹn ngào.

Ông H. đau xót khi sự việc đau lòng xảy ra với con trai mình.

Nói về vợ chồng Năng, ông H. cho biết gia đình ông chẳng còn xa lạ gì với hai người này khi nhiều lần đến nhà vay tiền anh C. Ông H. cho biết khi đã quen mặt nhau, vợ chồng Năng còn giới thiệu sản phẩm sữa, thuốc.

"Bên cạnh nhà tôi có cô hàng xóm thuê đến ở là bạn của vợ Năng, bản thân cô này cũng vay tiền của con trai tôi. Sau đó, vợ Năng lại là bạn của cô này cũng hay đến chơi nên mới làm quen rồi hỏi vay tiền.

Cho đến hôm gia đình tôi trình báo, con rể tôi cùng Công an đến hiệu thuốc của vợ chồng Năng hỏi thì họ vẫn chối không gặp và luôn miệng bảo chỉ nợ có 4 triệu. Từ ngày con trai tôi mất tích đến nay không hề thấy mặt mũi vợ chồng họ đâu.

Một khu vực có liên quan tới vụ án

Gia đình chúng tôi với vợ chồng Năng qua lại nhẵn mặt nhau rồi chứ có xa lạ gì đâu. Năng thì mặt mũi trông rất tử tế, lại làm chủ nhiều cửa hàng thuốc, vợ hắn thì là giáo viên. Vợ chồng Năng thì đều là người có học và rất là khéo nên tôi thật không ngờ họ làm như vậy với con trai tôi", ông H. cho biết.

Được mời đến để làm chứng quá trình làm việc của cơ quan công an tại cửa hàng áo dài số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn, ông Lương Hữu Lanh (Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, khu 7, phường Bình Hàn) cho biết ông rất bất ngời khi ngày 3/7 Năng được công an còng tay, dẫn giải về.

Người dân chỉ về khu vực liên quan vụ án

"Thời gian anh Năng thuê nhà số 126 mở hiệu thuốc, chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ đến khi công an dẫn Năng về khám nghiệm căn nhà, chúng tôi mới bất ngờ", ông Lanh cho biết.

Cũng được cơ quan điều tra mời đến khi cảnh sát khám nghiệm ngôi nhà, ông Nguyễn Trọng Nghệ (Bí thư kiêm Trưởng khu 17, phường Bình Hàn) cho biết Năng và anh C. mất tích có mối quan hệ làm ăn. Nghi phạm nợ nạn nhân khoảng gần 2 tỷ đồng.

"Ở địa phương, vợ chồng Năng không có điều tiếng gì. Năng cũng chưa có tiền án, tiền sự. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, vợ chồng anh ta còn tài trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho địa phương", trưởng khu phố cho biết.