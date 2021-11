Vụ giám đốc công ty bất động sản bị bắn trong quán cà phê: Nạn nhân là người "có máu mặt", hiện đã qua cơn nguy kịch

Như đã đưa tin, chiều hôm qua (20/11), thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về việc liên quan đến vụ nổ súng khiến một người bị thương.

Thông tin từ bệnh viện đa khoa Nghệ An, bệnh nhân Nguyễn Đức T. (SN 1972, trú TP Vinh) sau khi được chữa trị đã qua cơn nguy kịch. Nạn nhân bị thương ở phần tay do bị đạn bắn trúng.

Nghi phạm Đậu Đức Thuận cùng khẩu súng tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin trên báo Dân Việt cho hay, nạn nhân Nguyễn Đức T. là người "làm ăn có máu mặt" ở thành phố Vinh và là giám đốc Công ty Bất động sản Đ.T.T.

Nạn nhân Nguyễn Đức T. sở hữu nhiều bất động sản nằm ở vị trí có giá đắt đỏ tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Cũng theo nguồn tin trên được biết, vợ của anh T. và vợ của Đậu Đức Thuận có hùn vốn mở một cơ sở kinh doanh tại thành phố Vinh. Cụ thể, là một xưởng quần áo may gia công và xưởng may này làm ăn phát đạt, được nhiều khách hàng biết đến.

Đậu Đức Thuận có 2 đời vợ. Người vợ hiện tại của Thuận là vợ thứ hai. Do Đậu Đức Thuận nghi ngờ anh Nguyễn Đức T. có "qua lại" với vợ hiện tại của Thuận nên nhiều lần xích mích, mâu thuẫn, dọa "xử".

Nạn nhân T. trong vụ nổ súng tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: CT

Sáng 20/11, đối tượng Đậu Đức Thuận dắt súng trong người và đi vào quán cà phê Coffee House tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Đối tượng Đậu Đức Thuận đã rút súng và nhắm bắn thẳng vào người anh T., chủ doanh nghiệp trước sự kinh hãi của những người ngồi cùng bàn trong quán cà phê. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã bỏ đi.

Báo Nghệ An đưa tin, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Tiến hành truy xét nhanh, Cơ quan Công an đã xác định được đối tượng sử dụng súng bắn anh T. là Đậu Đức Thuận, SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

Đến 10h35’ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực trên đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh; thu giữ 1 khẩu súng (loại súng K59), 2 viên đạn và 1 xe ô tô.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.