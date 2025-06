Liên quan đến vụ việc người đàn ông tìm đến tận quán cà phê tấn công vợ cũ gây thương tích, ngày 9/6, Công an phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), đang lấy lời khai, xử lý vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Vietnamnet, chị V.T.M.L (SN 1999, quê Nghệ An), đang làm việc cho một quán cà phê tại phường An Phú. Người hành hung nạn nhân là Đặng Văn Hùng (SN 1996, cùng quê Nghệ An, chồng cũ của chị L.).

Người phụ nữ này cho biết, hiện tại sức khỏe đã ổn định. Sau khi các bác sĩ khâu 2 mũi trên mặt, chị được về nhà nghỉ ngơi, tiếp tục uống thuốc, theo dõi. Bên cạnh đó, chị cũng đang phối hợp cung cấp lời khai theo yêu cầu của cán bộ điều tra tại phường An Phú.

Được biết, chị L. kết hôn với Đặng Văn Hùng vào đầu năm 2019. Sau đó, cả hai chuyển vào Bình Phước sinh sống, đến nay đã có chung với nhau 3 người con. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, theo chị L., vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Hùng hay đánh đập, hành hung vợ.

Không chịu được cuộc sống bị bạo hành, chị L. phải bỏ trốn đến Bình Dương xin làm tại một công ty. Tuy nhiên Hùng vẫn đe dọa nếu tìm thấy sẽ giết khiến chị phải bỏ việc, xin làm tại quán cà phê của người quen ở phường An Phú. Mặc dù vậy người phụ nữ này vẫn không thoát khỏi sự đe dọa của chồng.

Đầu tháng 4 vừa qua, chị L. gửi đơn yêu cầu ly hôn và được TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) ra bản án chấp thuận ly hôn, giao 3 người con cho Hùng nuôi dưỡng, tài sản chung do vợ chồng tự thỏa thuận.

Theo chị L., trong quá trình sống chung, hai vợ chồng mua được 2 mảnh đất tại Bình Phước, được xác định là tài sản chung. Thời gian gần đây, Hùng bán một mảnh đất trong số này và đã nhận cọc 90 triệu đồng từ khách. Sau nhiều lần bị khách hối thúc, Hùng tìm đến quán cà phê nơi chị L. làm việc, yêu cầu chị này theo mình đi ký giấy xác nhận.

Thời điểm này, chị L. nói đang trông coi quán một mình nên không đi được thì Hùng ép buộc, giật điện thoại của chị L. rồi kéo chị này lên xe. Gặp phải sự phản kháng của vợ cũ, Hùng liên tục dùng tay đấm vào mặt và đầu của nạn nhân. Do trên tay Hùng cầm chìa khóa xe máy bằng kim loại nên làm rách vùng mặt của nạn nhân, chảy nhiều máu.

Chị L. bị thương ở mặt (Ảnh: Báo Dân Trí)

Trước đó, theo thông tin trên báo Dân trí cho biết, 7/6, Đặng Văn Hùng (29 tuổi, quê Nghệ An) đi xe máy đến quán cà phê trên đường 22 Tháng 12, phường An Phú (TP Thuận An), để tìm gặp vợ cũ là chị V.T.M.L. (26 tuổi, quê Nghệ An, làm nhân viên ở quán cà phê).

Tại đây, sau một lúc nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Hùng đã dùng tay đấm vào mặt chị L. khiến người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, một người đàn ông đã tới can ngăn nhưng Hùng vẫn cố xông đến, túm tóc chị L. rồi dùng tay đấm liên tiếp vào mặt vợ cũ. Thời điểm này trên tay Hùng có cầm chiếc chìa khóa xe nên đã đâm vào mặt chị L. gây thương tích.

Được người dân can ngăn, Hùng lên xe máy rời đi. Chị L. được đưa vào bệnh viện sơ cứu, băng bó vết thương ở mặt và tới Công an phường An Phú trình báo.