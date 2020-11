Vụ đâm chết kẻ bắt cóc để giải cứu vợ ở Vĩnh Long: Người chồng đối mặt với tội danh nào?

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê Tâm Giao nằm trên Quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) khiến 1 người tử vong, đến ngày 17/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

Cụ thể, Công an đã xác định được danh tính 6 đối tượng đến quán cà phê trên để bắt chị Võ Thị Thuý H. (SN 1991) lên chiếc xe ô tô.

Đáng chú ý, nhóm này do chính mẹ ruột chị H. là bà bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi) thuê từ Vũng Tàu về Vĩnh Long bắt con gái. Nguyên nhân được cho là vì bà Chi không muốn con gái sống chung với chồng là anh Trần Ngoại Giao (SN 1990).

Trong 6 người được thuê đến để đưa chị H. đi có 1 người là em trai chị H..

Tuy nhiên khi nhóm chạy xe ô tô đến và lôi chị H. lên xe thì bị anh Giao phát hiện, lao ra cứu vợ thì bị xịt hơi cay dẫn đến xô xát. Sau đó, anh Giao đã đâm 1 người chết.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: CACC)

Câu hỏi được dư luận đặt ra là liệu trong tình huống này, người chồng có phạm tội khi đã gây ra án mạng không, và nếu có thì đó là tội gì?

Theo Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, nhiều khả năng anh Trần Ngoại Giao sẽ bị truy tố về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định tại khoản 1, Điều 125, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể theo khoản 1 quy định này, người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

"Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là hành vi của một người không tự kìm chế được mình trước hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với chính mình hoặc đối với người thân thích của mình nên đã giết chết nạn nhân.

Tội phạm này thực chất là trường hợp giảm nhẹ đặc biệt của tội giết người. trạng thái tinh thần bị kích động mạnh khác với trạng thái tinh thần bị kích động về mức độ bị kích động.

Nếu chỉ là những va chạm, xung đột thông thường trong đời sống gây nên tình trạng bị kích động mà họ đã có hành vi giết người thì không phạm tội này mà phạm tội giết người (Điều 123) với tình tiết giảm nhẹ "phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra" quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015" - Luật sư nữ phân tích.