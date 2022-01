Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Cô gái được bạn trai đưa hơn 1,3 tỷ đồng nhưng không khai báo, cầm tiền đi mua iPhone, Macbook, nhẫn kim cương...

Ngày 24/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là diễn biến liên quan đến vụ nổ súng cướp trên 3 tỷ đồng trong ngân hàng gây rúng động TP Hải Phòng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thu Thủy (SN 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải), là bạn gái của Nam về hành vi Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Nam (áo hoa)

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Thu Thủy đã khai nhận, khi được hơn 1,3 tỷ đồng từ bạn trai. Sau đó cô gái mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30,9 triệu đồng, 1 Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, 1 sạc iPhone với giá 300 nghìn đồng. Tiếp đó, Thủy còn mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28 triệu đồng.

Đến tối 7/1, Thủy xem thông tin và nhận ra đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng chính là Nguyễn Văn Nam, số tiền Nam cho Thủy là do cướp được mà có.

Ngày 9/1, dù biết tang vật nhưng Thủy vẫn thuê xe taxi về thị trấn Cát Bà và mua 2 chỉ vàng với giá 10,4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng giá 10,4 triệu đồng và 1 lắc bạc với giá 320 nghìn đồng.

Ngoài ra, Thủy còn mua mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân khoảng 2 triệu đồng và chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Thủy. Số tiền còn lại hơn 1,2 tỷ đồng, Thủy gửi bạn cất giữ mà không khai báo với cơ quan chức năng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15h20 chiều 7/1, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng khẩu súng bắn đạn chì gây ra vụ cướp ngân hàng ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng, lấy đi số tiền trên 3,5 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được tiền, Nam giấu 1 phần trong nhà, một phần đưa cho bạn gái là Thuỷ. Tiếp đó, Nam mang theo tiền tẩu thoát lên Hà Nội để mua xe mô tô phân khối lớn có giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng.

Hoàn tất việc mua xe, Nam điều khiển chiếc xe di chuyển qua tỉnh Vĩnh Phúc rồi đến thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) thuê nhà nghỉ để ngủ và bị lực lượng công an bắt giữ vào sáng 9/1.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

https://afamily.vn/vu-cuop-ngan-hang-o-hai-phong-co-gai-duoc-ban-trai-dua-hon-13-ty-dong-nhung-khong-khai-bao-cam-tien-di-mua-iphone-macbook-nhan-kim-cuong-20220124151038415.chn