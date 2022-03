Vụ cụ ông 93 tuổi dùng dùi gỗ đánh chết vợ: Hoàn cảnh bất hạnh và nỗi day dứt cuối đời của nghi phạm

Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng khiến cụ bà 89 tuổi tử vong, người dân phường Hương Văn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ việc đau lòng. Chẳng ai ngờ rằng chỉ vì chút mâu thuẫn, cụ ông 93 tuổi vốn hiền lành, sống hoà đồng với xóm giềng lại có thể xuống tay tước đi mạng sống của người vợ. Để rồi giờ đây, ở những ngày tháng cuối đời, cụ ông lại phải sống trong day dứt vì mang tiếng giết vợ.



Nghi phạm Thắng (93 tuổi) nằm trên giường.

Trước đó, ngày 21/2, nghi ngờ vợ của mình là bà T. (89 tuổi) lấy tiền cho ông hàng xóm, ông Thẩm Thắng (93 tuổi, trú tại Tổ dân phố Giáp Tư, phường Hương Văn) và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Trong phút nóng giận, ông Thắng đã dùng dùi gỗ đánh vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Một số hàng xóm sống gần nhà nghi phạm cho biết, vợ chồng ông Thắng không có con nhưng cả cuộc đời sống thương yêu, hoà thuận với nhau, hoà đồng, vui vẻ với bà con lối xóm.

Sau khi gây án, ông Thắng bị công an bắt giữ. Do tuổi cao sức yếu, gia đình có làm đơn bãi nại nên căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công an quyết định cho phép nghi phạm được tại ngoại.

Về nhà, ông Thắng chỉ nhốt mình trong nhà, suy sụp tinh thần, bước đi không vững. Mỗi khi có người đến thăm, miệng cụ ông lại lẩm bẩm, day dứt: "Tôi vô ý mà, tôi không cố ý mà."



Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục, trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi phạm Thắng.

