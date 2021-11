Vụ cụ bà rơi từ tầng 23 tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân đau ốm đã nhiều năm được chồng chăm sóc, tự ra ban công cắt lưới an toàn lúc chồng ngủ

Liên quan đến vụ việc cụ bà 76 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong, ngày 25/11, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, qua điều ban đầu cơ quan công an xác định nạn nhân rơi từ tầng 23 xuống.

Nạn nhân năm nay 76 tuổi, sống cùng chồng 83 tuổi ở tầng 23 chung cư PCC1 số 44 đường Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc.

"Hai vợ chồng cao tuổi ở với nhau và nạn nhân thường xuyên ốm đau, bệnh tật, người chồng phải chăm sóc nhiều năm nay.

Khi chồng đang ngủ có thể bà cụ ra cắt lưới chắn bảo vệ rồi rơi xuống sân tử vong. Ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân có thể là do tự tử", vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

Công an thông tin, trong lúc người chồng ngủ, cụ bà có thể đã tự cắt lưới bảo vệ ở ban công rồi rơi xuống.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 24/11, người dân xung quanh chung cư PCC1, số 44 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội hốt hoảng phát hiện một người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống sân, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường Thanh Xuân Nam đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ.