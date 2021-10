Vụ con trai thảm sát cả gia đình ở Bắc Giang: Nghi phạm bình tĩnh che đậy thi thể nạn nhân, rửa con dao dính máu rồi mới bỏ trốn

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng ở Bắc Giang, ngày 23/10, lực lượng chức năng đang cử hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ địa phương, công an viên xã... túc trực để đảm bảo trật tự an toàn cho người dân địa phương, cũng như tang lễ của các nạn nhân xấu số đồng thời truy bắt kẻ gây án.

Ông Đỗ Đức Dậu, Trưởng thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh) cho biết, lực lượng chức năng bảo vệ đám tang bởi nghi phạm sát hại 3 người này là Trần Văn Hiếu 47 tuổi, trú thôn Tuấn Mỹ - (con trai vợ chồng ông L.) chưa bị bắt.





Ông Dậu kể, vào khoảng 13h ngày 22/10, ông nhận được điện thoại của anh D. sống tại thôn Tuấn Mỹ báo tin về việc trong nhà ông L. có người chết. Nhận tin, ông Dậu vội chạy xe máy tới nhà nạn nhân thì cổng bị khoá nên ông đi vòng qua lối phụ bên phải cổng.

"Khi xuống đến hiện trường, tôi phát hiện bà Bùi Thị Thoa tử vong ở cổng còn ông Trần Đình L. tử vong ở sân, trên đầu các nạn nhân có nhiều vết thương. Lúc này, tôi và mọi người phán đoán chỉ có vợ chồng ông L. chết còn cô con gái là Trần Thị T. may mắn sống sót. Tuy nhiên, mọi người chia nhau đi tìm ở khắp nơi trong nhà, lên cả đồi hò hét tìm cũng không thấy. Sau đó, quan sát kỹ tại hiện trường thì thấy thi thể con bé nằm gần ông L. nhưng bị cây thuốc Nam phủ lên người...", ông Dậu kể.

Theo vị trưởng thôn, trong vụ án, cháu T.V.M. (7 tuổi - con trai Hiếu) may mắn sống sót. Vào đầu giờ chiều 22/10, cháu M. từ ngoài cổng chứng kiến cảnh tượng đau lòng đã chạy sang kể với bé gái hàng xóm.

"Lúc đó, cháu bé (con trai Hiếu) chạy sang kể với bé hàng xóm "bố tớ giết ông rồi". Khi hàng xóm chạy sang thấy Hiếu đang rửa con dao dính máu ở giếng nên hoảng quá chạy về khoá cửa rồi gọi điện báo tin...", vị trưởng thôn Tuấn Mỹ nói.

Khi người hàng xóm gọi điện báo tin, Hiếu lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream của bố dựng ở ngõ rồi khoá cổng bỏ trốn. Sau đó, công an đến hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh từ nhà ông L..

"Qua kiểm tra camera thấy cảnh Hiếu ra tay sát hại bố, còn việc hắn chém mẹ thì camera không ghi nhận được vì diễn ra ở ngoài ngõ. Sau khi gây án, Hiếu lấy cây thuốc Nam phủ lên người bố và em gái, còn về phần bà Thoa (mẹ Hiếu) thì hắn lấy bao cũ che lên người...", ông Dậu kể.

Anh D. - trú tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) kể, vào đầu giờ chiều qua khi anh đi công việc vừa về đến đầu thôn Tuấn Mỹ thì nhận tin vợ chồng ông L. bị Hiếu chém nên liền chạy tới hiện trường. Lên tới nơi, anh thấy vợ chồng ông L. cùng con gái đã tử vong.

"Qua lời kể từ người xem lại camera an ninh thì Hiếu đã chém mẹ và em gái tử vong vào hơn 7h sáng rồi khoá cổng. Đến đầu giờ chiều, khi ông L. đi hội thơ ở huyện Lạng Giang về có thể thấy cổng khoá, gọi không ai ra mở nên đã đi vòng qua lối bờ rào vào nhà, khi vừa tới sân thì L. lao ra chém luôn...", anh D. nói.

Anh này cũng đưa ra nhận định có thể Trần Văn Hiếu đã lên kế hoạch giết người từ trước, nên khi có cơ hội y đã ra tay một cách dã man.