Vụ cô gái đâm 3 người tại đám cưới: Xót xa hoàn cảnh nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ cô gái dùng dao đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương ở xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), ngày 11/5, ngôi nhà nhỏ ở số 101, thôn 10, xã Phụng Thượng vẫn tấp nập người ra vào để hỏi thăm, chia buồn, động viên chị Dương Thị Tĩnh (mẹ của Nguyễn Mạnh Hùng, 22 tuổi - nạn nhân trong vụ án).

Chiếc bàn thờ lập tạm của nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng

Anh Nguyễn Anh Tuấn (chú của nạn nhân Hùng) cho biết, sáng nay (11/5 - PV) anh cùng một số người thân đã ra đồng hoàn thiện lại phần mộ của Hùng. Đến chiều nay, gia đình sẽ tổ chức làm lễ cúng 3 ngày cho nạn nhân.

Người thân đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng.

Anh Tuấn cho biết, tối 8/5, Hùng cùng bạn gái đi đám cưới một người bạn ở trong thôn, sau đó nhóm của Hùng có xảy ra mâu thuẫn với cô gái tên H.

Tuy đã được mọi người tại đám cưới can ngăn, hòa giải nhưng đến khoảng đầu giờ chiều ngày 9/5, hai nhóm lại gặp nhau ở buổi lễ thành hôn. Cô gái tên H. này đã gọi nhóm của Hùng ra ngoài (cách khu vực đám cưới khoảng 100 mét) rồi dùng dao đâm cả 3 người.

Khu vực xảy ra vụ án

"Cháu tôi bị đâm nặng nhất, dù được đưa lên bệnh viện cấp cứu ngay nhưng vẫn không qua khỏi. Còn 2 thanh niên kia bị thương nhẹ. Sau khi cháu tôi được xác định đã tử vong, lực lượng pháp y và công an huyện đã tới bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi.

Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm đã hoàn tất, thi thể cháu tôi được bàn giao lại cho gia đình. Đến sáng 10/5, gia đình tôi đưa cháu đi hỏa táng, sau đó đưa cháu về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà", anh Tuấn kể.

Chưa kịp tổ chức đám cưới thì bị sát hại

Bà T. (một người họ hàng với nạn nhân) cho biết, từ khi xảy ra sự việc cho tới nay, mẹ của Hùng (chị Tĩnh) chỉ nằm ở giường, không ăn uống gì, thi thoảng tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên con.

"Bố cháu Hùng mất từ năm cháu mới 9 tuổi. Hơn chục năm nay, chỉ có mỗi hai mẹ con sống với nhau. Trước đây mẹ cháu Hùng chỉ làm ruộng nhưng vài năm nay thì hai mẹ con cùng đi làm thuê cho một xưởng mộc ở huyện Thạch Thất", bà T. cho hay.

Bà T. cho biết thêm, hồi bé Hùng học rất giỏi nhưng vì gia đình không có điều kiện nên cháu không thi đại học mà chỉ học hết phổ thông rồi đi làm thuê, kiếm tiền về phụ giúp mẹ trả nợ (nợ tiền xây nhà).

"Tháng trước, gia đình tôi vừa đi nói chuyện người lớn với nhau để cháu nó lấy vợ. Hai bên gia đình đều đã thống nhất đến tháng 10/2023 sẽ tổ chức đám cưới cho 2 cháu... Thế mà cháu chưa kịp có vợ đã bị người ta sát hại. Đau xót quá", bà T. chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người là hàng xóm nhà nạn nhân đều đánh giá Hùng là một người ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Hà Nội cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc, Công an TP Hà Nội đã cử lực lượng tới phối hợp cùng Công an huyện Phúc Thọ khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu. Hiện nghi phạm đang được Công an huyện Phúc Thọ tạm giữ và tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.