Vụ cô gái bị cảnh sát cấp cao giết hại rúng động Anh quốc: Công bố ảnh hiện trường nơi tìm thấy thi thể phân hủy cùng thông tin bất ngờ về hung thủ

Sarah Everard, một giám đốc marketing 33 tuổi, rời nhà một người bạn ở khu Clapham, thuộc thành phố London, Anh, vào lúc 9 giờ tối ngày 3/3 để trở về căn hộ của mình ở Brixton gần đó. Cô đi bộ 50 phút qua những con đường đủ ánh sáng và đông người qua lại. Cô mặc trang phục sáng màu và còn nói chuyện với bạn trai qua điện thoại 14 phút. Cô ấy đã làm tất cả những điều mà phụ nữ được khuyên nên làm để đảm bảo sự an toàn của bản thân, nhưng quãng đường ấy dài quá, dài đến mức Sarah không thể trở về nữa...

Chân dung nạn nhân Sarah Everard.

Những ngày vừa qua, người dân nước Anh "sục sôi" vì vụ án của Sarah Everard (33 tuổi) bị bắt cóc, giết hại và ném xác ở trong một khu vực vắng vẻ. Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra đòi công bằng cho nạn nhân và yêu cầu các nhà chức trách buộc phải có hành động cứng rắn để bảo vệ an toàn cho phụ nữ.

Cảnh sát công bố nhiều bức ảnh cho thấy hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Mới đây, cảnh sát Anh đã công bố hình ảnh hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân. Đêm 10/3, cảnh sát tìm thấy một thi thể đang phân hủy trong một chiếc túi của một người thợ xây dựng trên một sân gôn bỏ hoang ở một cánh rừng thuộc ngôi làng Great Chart, gần quận Ashford, hạt Kent. Ngày 12/3, cảnh sát xác nhận đó là thi thể của Sarah Everard. Công tác khám nghiệm tử thi đã diễn ra nhưng vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân tử vong.

Nghi phạm là ai?

Ngay sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã bắt giữ người thợ cơ khí cũng là sĩ quan vũ trang Wayne Couzens, 48 tuổi. Anh ta được nhìn thấy đối mặt với thẩm phán vào ngày 13/3 để xác nhận tên và địa chỉ của mình và sẽ ra hầu tòa vào ngày 16/3.

2 viên cảnh sát đồng nghiệp của Wayne Couzens cũng nằm trong danh sách điều tra.

Tên Couzens vốn là một thợ cơ khí làm việc cho doanh nghiệp sửa chữa ô tô của gia đình, sau đó anh ta được nhận vào công tác trong lực lượng cảnh sát Anh. Nhiệm vụ của anh ta trong lực lượng Cảnh sát Thủ đô London là bảo vệ người nước ngoài, đại sứ quán tại khu vực nhà ngoại giao ở London. Vì nhiệm vụ nên anh ta được cấp súng phục vụ công tác.

Mặc dù là một cảnh sát cấp cao có nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh nhưng chưa rõ vì lý do gì anh ta lại phạm vào tội bắt cóc, giết hại phụ nữ.

Tại sao các cuộc biểu tình lại diễn ra?

Phụ nữ trên khắp Vương quốc Anh đã vô cùng tức giận trước vụ bắt cóc và giết hại Sarah Everard. Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện của họ về việc bị quấy rối trên đường phố hoặc phương tiện giao thông công cộng và đang yêu cầu được bảo vệ nhiều hơn.

Những người khác chia sẻ các mẹo về cách phụ nữ có thể tự bảo vệ mình. Phần lớn cuộc trò chuyện của cộng đồng mạng nước Anh những ngày vừa qua đều xoay quanh việc đàn ông nên làm và có thể làm gì để khiến phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn.

Tại sao cảnh sát London phải đối mặt với những lời chỉ trích?

Tối 14/3, hàng ngàn người dân Anh đã đổ về Quảng trường Quốc hội (Parliament Square) ở trung tâm thủ đô London để phản đối việc lực lượng cảnh sát nước này đã mạnh tay trấn áp các buổi tưởng niệm ngoài trời sau cái chết thương tâm của Sarah.

Sở cảnh sát Đô thành London (Met) đã không tiến hành việc giải tỏa cuộc biểu tình. Trước đó cơ quan này đã bị lên án mạnh mẽ sau khi đàn áp những người tham gia các cuộc biểu tình và buổi tưởng niệm ngoài trời. Công nương Kate Middleton cũng đã xuất hiện ở công viên Clapham Common để đặt hoa thủy tiên vàng và tưởng niệm người phụ nữ xấu số. Lực lượng Met đã sử dụng các biện pháp cứng rắn nhằm giải tán sự kiện này với lo ngại nó có thể sẽ trở thành sự kiện “siêu lây nhiễm” Covid-19. Một số người đã bị bắt vì không chấp hành quy định của cảnh sát.

Một số cảnh sát đã bị quay phim hành vi bắt giữ và còng tay một số phụ nữ, dẫn đến vô số chỉ trích về cách thức làm việc của họ, bao gồm từ Thị trưởng London Sadiq Khan. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng bày tỏ sự lo lắng của mình. Ngày hôm sau, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài trụ sở cảnh sát London tại New Scotland Yard trước khi tiến hành một cuộc biểu tình khác bên ngoài Quốc hội.

Nguồn: The Sun, WSJ