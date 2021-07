Vụ clip "quan hệ" dài gần 8 phút được cho là của giáo viên mầm non: Trường có động thái bất ngờ

Ngày 20/7, dư luận xôn xao trước đoạn clip nóng dài hơn 7 phút, được cho là của một giáo viên mầm non tại tỉnh Quảng Trị. Ngay sau đó, Trường Mầm non Tuổi Hồng (khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh) đã gửi đơn đến Công an huyện Gio Linh đề nghị xác minh tin đồn làm ảnh hưởng đến giáo viên, nhà trường.

Trao đổi với báo chí, Ông Hồ Sỹ Hoà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Mầm non Tuổi Hồng cho biết: Phía trường đã xác minh và khẳng định đây không phải là giáo viên, nhân viên của trường.

Đơn trình báo trước đó của trường Tuổi Hồng.

Tuy nhiên, ngày 27/7, theo thông tin từ Zing.vn, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết trường Mầm non Tuổi Hồng đã gửi tờ trình xin rút đơn đề nghị xác minh làm rõ người tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của giáo viên và uy tín nhà trường.

"Nhà trường thông tin đã kiểm tra clip nhạy cảm và khẳng định không phải giáo viên của trường. Họ xin rút đơn vì cho rằng clip chỉ là đồn đoán, không có cơ sở", một lãnh đạo Công an huyện Gio Linh nói.