Vụ chủ shop bị sát hại ở Bắc Giang: Bất ngờ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân

Chiều 12/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự, đấu tranh với Phạm Thị Hà (38 tuổi, trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Hà là nghi phạm sát hại chị D.T.T.M. (25 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) tại shop quần áo của nạn nhân tối 11/4.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an đang đấu tranh làm rõ vụ án mạng.

Hà khai sau khi sát hại chị D.T.T.M (25 tuổi, trú thị trấn Nhã Nam), Hà chạy đến khu nhà hoang cách hiện trường khoảng 200 m để lẩn trốn. Tại đây, Hà dùng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành, lực lượng chức năng phát hiện gói thuốc diệt chuột và một bãi nôn.

Khoảng 10h20 ngày 12/4, Hà bị công an phát hiện, bắt giữ.

Lãnh đạo Công an huyện Tân Yên cho biết thêm Hà là chị họ của chị M. Tại địa phương, chị M. là người hiền lành, vừa mở cửa hàng bán quần áo tại nhà, còn Hà nghề nghiệp không ổn định, từng đi làm ăn xa mới về địa phương.

Chiều cùng ngày, gia đình đang tổ chức lễ an táng cho nạn nhân. Thời điểm có mặt tại gia đình nạn nhân rất nhiều người thân, hàng xóm có mặt để chia sẻ nỗi đau.

Nhiều người dân tại địa phương bàng hoàng trước sự việc đau lòng xảy ra với nữ chủ shop quần áo.

Người dân sinh sống tại địa phương cho biết, qua nhiều lần tiếp xúc mọi người đều đánh giá M. là cô gái rất ngoan, hiền, đẹp người đẹp nết.

Do đó vào sáng cùng ngày, khi lực lượng công an bắt giữ được Hà, rất nhiều người bức xúc, phía cơ quan công an phải ngăn cản để áp giải đối tượng về trụ sở.

Theo lời bà L. (một người thân trong họ với nạn nhân) cho biết, tối ngày 11/4, shop quần áo của M. bị mất nước nên nạn nhân vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt. Khoảng 20h tối, khi M. đến gần nhà bà thì bất ngờ bị Hà dùng dao tấn công.

"Thời điểm xảy ra vụ việc vì trời tối nên tôi không quan sát kỹ còn tưởng là đánh ghen. Khi phát hiện ra thì Hà đã bỏ trốn", một người hàng xóm chia sẻ.

