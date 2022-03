Vụ chủ nợ nghi bị sát hại, vứt xác xuống biển phi tang: Tìm thấy thi thể được chôn ở một nơi khác

Ngày 2/3 Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã phát hiện thi thể anh Phan Văn D. (SN : 1988, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) - nạn nhân trong vụ việc đi đòi nợ bị sát hại vứt xác xuống biển. Sau một thời gian dài nỗ lực tìm kiếm, thi thể của anh D. được người dân xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ) phát hiện chôn cất trong nghĩa địa của xã.

"Người dân phát hiện một ngôi mộ mới ở nghĩa địa trên địa bàn. Tuy nhiên, nghĩa địa này cấm chôn cất từ lâu do vướng quy hoạch dự án nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Công an sau đó phối hợp với cơ quan chức năng cùng gia đình tổ chức khai quật ngôi mộ và xác định thi thể trong ngôi mộ là anh D.", Công an huyện Phù Mỹ cho biết.

Các cơ quan chức năng sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh D.

Cửa biển Đề Gi (huyện Phù Cát)

Trước đó, như tin đã đưa, gia đình anh D. trình báo công an về việc người đàn ông này mất tích bí ẩn một thời gian dài nghi bị sát hại. Vào cuộc điều tra, công an triệu tập Đinh Công Nhật (SN: 1986, trú huyện Phù Mỹ) vì có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, Nhật khai nhận có vay của anh D. số tiền 28 triệu đồng nhưng đến hạn chưa trả được. Nhiều lần anh D. đến đòi nhưng Nhật chưa có trả.

Ngày 6/1, Anh D. gặp Nhật tại bến thuyền An Mỹ nên tiếp tục đòi nợ thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Nhật xô anh D. bất tỉnh. Nhật khai đã mang thi thể anh D. ném ở cửa biển Đề Gi (huyện Phù Cát) để phi tang rồi rời khỏi địa phương hành nghề đánh cá.

Đến giữa tháng 2/2022 Nhật trở về thì bị cơ quan chức năng triệu tập. Bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

