Vụ chồng giết vợ trong nhà nghỉ rồi tự tử để lại con nhỏ: Xót xa đứa bé 5 tuổi sợ đến hoảng loạn trước thảm cảnh đau đớn

Vụ việc anh B.N.H.Q. (SN 1982) sát hại vợ và chị N.D.H. (SN 1980, ngụ huyện Châu Thành) tại nhà nghỉ xảy ra tại địa bàn phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng còn có sự có mặt của đứa trẻ 5 tuổi, con của 2 vợ chồng càng khiến nhiều người xót xa.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất, hiện người nhà của người chồng đã đến đón cháu bé về để chăm sóc.



Thông tin trên tờ Thanh Niên cũng cho biết thêm, trước khi sát hại anh H. đã gọi điện về cho người thân báo tin anh ta vừa sát hại vợ, đồng thời nói sắp tự vẫn, nhờ người tới đón con về nhà nuôi dùm.

Trước đó, vào tối 24/11, cả 2 và con nhỏ 5 tuổi đến thuê nhà nghỉ T.T. ở đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An để nghỉ qua đêm. Trong lúc con đang ngủ thì 2 vợ chồng này mâu thuẫn dẫn tới cự cãi.

Tuy nhiên, một lúc sau không nghe thấy động tĩnh bất thường khác nên viên của nhà nghỉ nghĩ rằng 2 vợ chồng đã giải quyết ổn thỏa việc xích mích, đã đi ngủ nên không lên kiểm tra.

Đến sáng cùng ngày nhân viên nhà nghỉ lên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Sinh nghi nên đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Tờ Công an nhân dân cho biết thêm, tại hiện trường, chị Q. tử vong trên giường với nhiều vết thương hở trên người, anh H. cũng tử vong dưới sàn với nhiều vết thương gây mất máu.

Nhưng xót xa hơn chính là đứa trẻ 5 tuổi đang trong tình trạng hoảng sợ khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Vụ việc nhanh chóng được báo với Công an TP Tân An. Ngay sau khi nhận được thông báo, người nhà của anh H. đã đến đón cháu bé về trấn an.

Về cuộc sống vợ chồng nạn nhân, người nhà cho biết, vợ chồng anh H. ly thân từ lâu, cả 2 có cuộc sống riêng. Trước khi vụ án bị phát hiện, họ nhận được cuộc gọi của anh H cho hay vừa sát hại vợ và nhờ người nhà đến nhà nghỉ đón cháu gái về nuôi dùm.