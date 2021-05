Vụ chó pitbull cắn chết người ở Long An: Chủ chó từng đi cai nghiện hơn 10 lần, người chết vẫn chưa xác định được danh tính

Liên quan đến vụ việc con chó dòng Pitbull nặng 60kg cắn chết người ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, mới đây, trao đổi với PV Dân trí, đại diện UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang điều tra.

Nạn nhân tử vong vẫn chưa thể xác định danh tính

Đại diện UBND huyện Thủ Thừa chia sẻ trên báo chí cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đang thu thập hồ sơ vụ việc để xem xét có khởi tố hay không. Đến nay, chủ con chó Pitbull là anh Hồ Thanh Hải vẫn đang bị thương nặng, chưa thể cung cấp lời khai. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác định được nạn nhân tử vong là ai và ở đâu".

Bên cạnh đó, chị gái của chủ chó - chị Hồ Thanh H. cũng khẳng định không biết nạn nhân tử vong là ai. Hiện tại chị và gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của anh Hải và mong anh Hải khỏe lại để tìm hiểu rõ sự tình.

Một con chó của anh Hải đang được giao cho người chị gái chăm sóc (Ảnh: Dân Trí)

Theo chị gái anh Hải, nạn nhân là bạn cũ của anh Hải. Cả 2 người quen nhau khi còn ở quận 6, TP.HCM. Khi hai người đang nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, 2 con chó của Hải thấy vậy liền lao tới cắn người này. Hải vào can ngăn nhưng cũng bị té xuống ruộng.

Thông tin từ chị H. cho biết, hôm xảy ra sự việc, anh Hải đang dắt 2 con chó Pitbull đi dạo (chứ không phải một con như thông tin ban đầu). Hôm đó cả 2 con cùng lao vào cắn người, trong đó một con đã bị đánh chết, một con được giao cho chị H. trông nom.

Con chó pitbull cắn chết người đã bị tiêu diệt

Sau vụ việc, công an huyện Thủ Thừa cũng đã lập biên bản bàn giao và yêu cầu chị H. không được bán hoặc đem chó đi nơi khác để phục vụ công tác điều tra.

Chủ chó đi cai nghiện nhiều hơn ở nhà

Báo Công an TP.HCM dẫn lời anh Nguyễn Minh Trung (47 tuổi, ngụ cùng ấp) cho biết, trước đây nghe nói gia đình anh Hải ở P1, Q10, TP.HCM, sau đó về đây mua đất cất nhà đã nhiều năm. Thời gian mới tới, có mẹ và chị ruột ở chung, nhưng giờ chỉ thấy mình Hải.

Hầu hết người dân địa phương nhận xét do thấy người thanh niên này có vẻ bặm trợn nên ít ai muốn tiếp xúc, trong khi thời gian anh này đi cai nghiện nhiều hơn ở nhà.

Cũng theo gia đình, năm 20 tuổi Hải từng đi cai nghiện, tính đến nay đã hơn 10 lần.

Anh Hải bị thương khá nặng sau vụ việc nên chưa thể cung cấp lời khai với cơ quan điều tra

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của anh Hải, được biết, Hải bị chó cắn nát bắp tay đã được khâu lại, còn một bên mắt bị thương rất nặng chờ chẩn đoán.

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM được biết, liên tục trong hai ngày 21 và 22/5, điều tra viên Công an huyện Thủ Thừa có mặt tại nơi Hồ Thanh Hải điều trị ở Bệnh viện đa khoa Long An để lấy lời khai, nhưng chủ của 2 con chó chỉ cung cấp thông tin nạn nhân tử vong là bạn quen, không nói rõ tên tuổi, địa chỉ.

Trước đó, thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, trong quá trình sinh sống ở địa phương, Hải có nhiều sở thích khá "lạ", đặc biệt là nuôi các loài động vật "đặc biệt".

Khu vực mương nước nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng. Ảnh: VnEpress.

Thời gian đầu, Hải có nuôi một con chim đại bàng, cứ chiều chiều, Hải lại chạy xe máy chở con chim đại bàng đi vòng quanh đường phố. Từ Mỹ Bình anh lên huyện Thủ Thừa rồi xuống TP.Tân An giới thiệu cho bạn bè mới quen hoặc người đi đường "thú cưng" của mình. Tuy nhiên, một vài tháng sau, Hải lại không nuôi đại bàng nữa mà chuyển sang nuôi khỉ nhưng cũng chỉ được một thời gian.

Đến khoảng đầu năn 2021, Hải quay trở lại ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình sống với chị gái mang theo con chó khổng lồ và khoe đây là chó Pitbull có nguồn gốc từ nước ngoài.