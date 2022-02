Vụ chìm ca nô ở Hội An khiến 17 người chết và mất tích: Ai sẽ bồi thường cho các nạn nhân và gia đình họ?

Ai bồi thường cho các nạn nhân?

Vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại xảy ra vào ngày 26/2 vừa qua đã khiến dư luận vô cùng thương cảm, xót xa. Số người chết đã lên tới 16, song người mất tích vẫn còn một em bé chưa được tìm thấy.

Mặc dù tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, thế nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi, sau vụ tai nạn này, ai sẽ là người bồi thường cho các nạn nhân và gia đình người bị nạn?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, Công ty du lịch Phương Đông là chủ phương tiện vận tải chở đoàn khách du lịch sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại trong dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là bồi thường toàn bộ, kịp thời, đầy đủ tất cả các khoản về thiệt hại vật chất và thiệt hại về tinh thần đối với những người bị hại và gia đình người bị hại. Đối với những người bị thiệt mạng, sẽ phải bồi thường chi phí cứu chữa trước khi chết, tiền chi phí mai táng, tiền chi trả cho nghĩa vụ cấp dưỡng mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ.

Tiến sĩ luật cho biết, đối với những người bị thương phải cấp cứu điều trị, phải chi trả chi phí cứu chữa cho họ, trả tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút, tiền công người chăm sóc và bồi thường tổn thất về tinh thần.

Lực lượng chức năng trục vớt, khám nghiệm hiện trường ca nô bị lật.

Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được, có thể đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cũng phát hiện một chiếc ví đựng tiền và một số giấy tờ của nạn nhân vụ lật ca nô.

Ngoài ra, hành khách bị rơi mất điện thoại, ví tiền, các tài sản khác trong vụ tai nạn mà không tìm thấy cũng có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải đường thủy này phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật đối với những thiệt hại thực tế đã xảy ra.

Có truy trách nhiệm hình sự?

Theo luật sư Cường, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, xác định những thiệt hại đã xảy ra để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ chiếc ca nô này có đủ điều kiện lưu hành hay không, người điều khiển có bằng cấp chứng chỉ phù hợp hay không, quá trình vận chuyển hành khách có trang bị cho hành khách phao cứu sinh hay không, có đảm bảo các quy tắc an toàn hay không? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các hành khách bị rơi xuống biển là gì để xác định nguyên nhân sự việc cũng như xác định trách nhiệm.

Hình ảnh chiếc ca nô tại hiện trường.

Trường hợp có căn cứ cho thấy người điều khiển phương tiện này đã có lỗi dẫn đến vụ tai nạn xảy ra gây hậu quả nhiều người chết, nhiều người bị thương thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo điều 272 bộ luật hình sự.

Trường hợp nếu có lỗi từ phía đơn vị quản lý phương tiện cũng có thể xem xét xử lý đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nếu có căn cứ cho thấy việc quản lý phương tiện này đã xảy ra sai sót.

Thi thể bé gái được tìm thấy lúc rạng sáng nay (28/2)

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ tai nạn này cần phải làm rõ ca lô bị lật hay bị đắm, nếu bị mắc cạn thì là do nguyên nhân nào, ca nô bị thủng là do mắc cạn hay do chất lượng phương tiện không đảm bảo, khả năng điều khiển phương tiện của người điều khiển phương tiện này như thế nào? Số phao cứu sinh được trang bị thực tế cho các du khách là bao nhiêu phao, chất lượng của hàng kiểu gì như thế nào và việc hướng dẫn sử dụng ra sao cũng là những yếu tố quan trọng để xác định người điều khiển phương tiện này có lỗi hay không, phương tiện có đảm bảo an toàn hay không, làm cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Còn trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy phương tiện đủ điều kiện hoạt động, việc hoạt động của phương tiện này đúng quy trình, quy định, người điều khiển phương tiện có bằng cấp chứng chỉ phù hợp, việc tai nạn xảy ra là ngoài ý chí chủ quan của người điều khiển và đơn vị vận tải, không xác định được lỗi của cơ quan tổ chức nào đối với vụ tai nạn này thì vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ không đặt ra.

