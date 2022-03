Vụ chìm ca nô 17 người chết ở Hội An liệu có liên quan đến cồn cát "Khủng Long" bí ẩn?

Nguyên nhân vụ chìm ca nô du lịch ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam khiến 17 người chết đang được các cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thành phố Hội An, ca nô do ông Lê Sen cầm lái có thể đâm vào cồn cát "Khủng Long" bí ẩn và biến chuyển liên tục.

Cụ thể, trao đổi trên tờ Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, đặt nghi vấn nguyên nhân xảy ra vụ lật ca nô du lịch có thể do ca nô bị mắc cạn rồi bị sóng lớn đánh chìm.

Mạn sườn ca nô du lịch gặp nạn bị gãy được nhận định do va vào vật cản lớn

Ông Sơn cho rằng, khoảng 3 năm trở lại đây bất ngờ xuất hiện cồn cát (được gọi là cồn "Khủng Long") phía ngoài khơi Cửa Đại và đang có xu thế dịch chuyển, mở rộng về hướng phía bắc, trúng ngay luồng lạch vận chuyển khách ra vào, dẫn đến tình trạng bồi cạn rất nhanh.

Theo ông Sơn, qua đợt sóng gió vừa rồi có thể cồn cát trôi lệch, gây bồi trụ khu vực luồng lạch mà tàu thuyền hay ra vào. Vì vậy, hiện nay tàu thuyền di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì đi theo phao nhưng vẫn gặp cồn cát vì cát bồi nhanh.

Cồn cát nổi trên biển Cửa Đại. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Theo ông Sơn, vị trí ca nô mắc cạn nằm ngay đuôi cồn cát "Khủng Long", về phía bắc. Vì vậy, sắp tới sẽ đề xuất khảo sát thêm luồng phía nam bởi trước giờ tàu thuyền ra vào luồng phía bắc nên rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay cồn cát "Khủng Long" xuất hiện, hình thành sau đợt lũ lớn năm 2017. Tuy nhiên, cồn cát này hàng năm nó biến động liên tục, không cố định. Tùy theo thời tiết, bão lũ mỗi năm khác nhau khiến nó dịch qua, dịch lại nên hình thế cũng thay đổi. Hiện nay, vị trí nó nằm là trước Cửa Đại. Điều này khiến tình trạng bồi cạn luồng lạch rất nhanh.

Chính vì vậy, nếu việc dự đoán ca nô mắc cạn trước khi bị sóng đánh lật là đúng thì chắc chắn sẽ liên quan trực tiếp đến cồn cát "Khủng Long".

Mặc dù nhận định ban đầu là tàu gặp vật cản là do cồn cát "Khủng Long", tuy nhiên, để chính xác 100% thì phải chờ kết luận cuối cùng của bên công an.

Trước đó, theo kết quả điều tra sơ bộ, chiều 26/2, ca nô du lịch số hiệu QNa1152 của Công ty du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi, ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An) điều khiển chở 39 người trong đó có 36 hành khách, 2 trẻ em, 3 thuyền viên, xuất bến từ đảo Cù Lao Chàm để vào đất liền. Khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm.

Cảnh sát xác định hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ.

Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, 17 người tử vong, trong đó thi thể cuối cùng là bé trai 3 tuổi được thông báo tìm thấy vào chiều ngày 28/2.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.





https://afamily.vn/vu-chim-ca-no-17-nguoi-chet-o-hoi-an-lieu-co-lien-quan-den-con-cat-khung-long-bi-an-20220301154623634.chn