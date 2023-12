Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: Sẽ khởi tố cán bộ quản lý nhà nước

Ngày 27-12, trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập các cán bộ liên quan đến làm việc.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, bước đầu cơ quan điều tra xác định để xảy ra vụ việc có việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ và sắp tới sẽ phải khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước. Lĩnh vực quản lý nhà nước sẽ được gắn vào 2 giai đoạn, một là giai đoạn bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) xây dựng hoàn thành công trình; 2 là giai đoạn tiến hành công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết những sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư mini này đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng không triệt để, vẫn để công trình tiếp tục tồn tại, xây vượt tầng so với giấy phép dẫn đến sai phạm về phòng cháy, chữa cháy mà sau đó khó có thể khắc phục được.

Ngoài ra, bị can Nghiêm Quang Minh dù biết việc xây vượt tầng và không đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp thực hiện.

Qua rà soát, bị can Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội, các công trình này đều xây không đúng giấy phép, vượt tầng, không bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Chung cư mini xảy ra cháy làm 56 người tử vong được ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (đã nghỉ hưu từ năm 2022) ký, cấp Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD. Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây công trình này cao 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép.

Năm 2015, ông Vũ Cao Minh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; ông Nguyễn Xuân Lưu (hiện là Giám đốc Sở Tài Chính Hà Nội) giữ chức Chủ tịch UBND quận. Đến tháng 10-2019, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu làm Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Tháng 3-2021, ông Lưu được phân công làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay ông Nguyễn Việt Hà, ông Hà được điều động làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Tháng 4-2021, ông Võ Đăng Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho đến nay. Tháng 11-2022, bà Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, được phân công làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025; ông Nguyễn Việt Hà được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm.