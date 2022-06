Vụ cháu bé 18 tháng tử vong nghi do bạo hành: Bắt tạm giam bạn trai của người mẹ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ Bến Lức, Long An) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.



Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/6, anh T. nghe tin con mình là cháu T.P (18 tháng tuổi) phải vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Khi anh T. chạy đến thì các bác sĩ cho biết con anh đã chết trước khi đưa vào bệnh viện với nhiều chấn thương trên cơ thể.

Theo Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, bé P. nhập viện vào lúc 2h30 trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, xước da vùng thái dương trái 5cm, còn dính máu khô. Bé còn bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Chẩn đoán chết trước khi vào viện nghi do chấn thương.

Do cha mẹ bé P. ly hôn từ trước, khi xảy ra vụ việc, bé P. sống cùng mẹ ruột và nhân tình của mẹ là Ninh tại một phòng trọ thuộc ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Khi đưa bé P. vào bệnh viện, mẹ của bé khai nguyên nhân nhập viện là do bé bị ngã.

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của bé P., bước đầu cơ quan điều tra xác định Ninh đã có những hành vi xâm phạm, gây thương tích cho con trai của người tình.

Theo VnExpress, tại cơ quan công an, Ninh cho biết đêm 31/5 bé trai quấy khóc trong khi mẹ bé vẫn ngủ nên anh ta tức giận "dùng tay đánh bé nhiều cái". Mẹ bé thức dậy thấy con bị thương nên đưa đi cấp cứu.