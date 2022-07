Vũ Cát Tường trải lòng về quãng thời gian sống buông thả, tiêu xài quá mức

Trong thời gian vừa qua, câu chuyện Vũ Cát Tường tự hào khẳng định “I’m gay” và việc tác giả "Vết mưa" yêu ai, từng hẹn hò mẫu người như thế nào đã trở thành chủ đề nóng trên truyền thông cùng mạng xã hội. Và trong tập 4 của series tự quay "90 ngày trước tuổi 30", Vũ Cát Tường muốn dành thời gian để nói về một nhân vật vô cùng đặc biệt mà mình yêu: Bản thân.

Huấn luyện viên The Voice Kids chia sẻ quan điểm: “Yêu bản thân chính là lắng nghe mình nhiều hơn. Trong công việc, Tường tự tin nếu mình có những show diễn mà nếu không thích hoặc không phù hợp với tính cách của mình, thì Tường có thể từ chối”. Vũ Cát Tường tiết lộ, có những nhãn hàng muốn tác giả Tomorrow chia sẻ, nhận xét (review) về sản phẩm của họ nhưng vì Tường chưa bao giờ xài nó nên sẽ không review. “Mặc dù những hợp đồng như thế sẽ rất nhiều tiền nhưng Tường không làm. Không phải vì tiền mà Tường làm những điều không đúng như thế. Đó cũng là cái cách mình tôn trọng với khán giả”.

Yêu bản thân là chú tâm vào sức khoẻ của mình - điều mà Vũ Cát Tường dần rút ra khi bước đến gần tuổi 30. “Đừng để bản thân phải đợi đến lúc có thật nhiều tiền thì mới có thời gian, hay đợi tới khi mình không có chút năng lượng, sức khỏe nào cho riêng mình, thì tiền cũng trở nên vô nghĩa. Sức khỏe rất quan trọng. Cứ mỗi 6 tháng sẽ đi kiểm tra tình trạng sức khoẻ chứ không để đến khi bị báo động mới lo. Nếu như ngày mai không có lịch làm việc thì chắc chắn sẽ không ai liên lạc được với Tường đâu”.

Nhiều bạn trẻ nghĩ sai về khái niệm “yêu bản thân”, cho rằng đó là mình có thể muốn làm gì thì làm, không cần nề nếp quy củ kỷ luật, có thể thức trắng đêm rồi ngủ bù cho đến tận buổi chiều ngày hôm sau, sa đà vào những buổi tiệc tùng hay chế độ ăn không “heathy và balance” (sức khoẻ và cân bằng). Bản thân Vũ Cát Tường cũng đã từng như thế:

“Giai đoạn mà bản thân thấy buông thả chính mình là khoảng 22-23 tuổi, rồi Tường nhận ra và gò ép bản thân phải lập lại trật tự, thay đổi cách sống. Sau đấy, Tường lại buông thả trong chi tiêu của mình, không có một giới hạn nào, cái gì cũng mua, cũng tiêu xài, cũng bung ra mà không có điểm dừng. Và có một giai đoạn, Tường uống rượu quá đà, cũng chẳng lâu đâu, cách đây khoảng 6 tháng thôi khiến bản thân bị tăng cân khủng khiếp”.

Càng lúc Vũ Cát Tường càng hiểu được: “Thời gian chỉ có nhiêu đó, năng lượng cũng chỉ có nhiêu đó thôi, nên mình phải để dành cho những lúc quan trọng. Không phải lúc nào ai kêu thì mình cũng phải có mặt, không phải lúc nào cũng phục vụ cho cảm xúc, công việc của họ trong khi lịch trình không có trước”. Đó cũng là lúc giọng ca "Leader" học được cách yêu bản thân mình.

Có một đường ranh rất nhỏ giữa chiều chuộng bản thân, buông thả và ích kỷ qua cái cách mà Vũ Cát Tường thổ lộ: “Khi mình chiều chuộng bản thân, có vẻ như mình chỉ đang nghĩ đến mình. Việc được cho mình cái quyền được làm tất cả những thứ mình thích thì sẽ dễ dẫn đến buông thả với chính mình. Việc yêu bản thân cũng cần phải tập luyện để biết đâu là giới hạn”.

Thanh xuân như bao bạn trẻ khác, Vũ Cát Tường có thể vô tư ăn những món mình thích, ngủ khi mình muốn và chỉ làm việc vào những lúc có cảm hứng. Thế nhưng thời gian trôi qua và nhất khi tuổi 30 cận kề, Vũ Cát Tường phát hiện ra bản thân cần có những kỷ luật để ép mình vào khuôn khổ. Có một câu nói mà chủ nhân của "Inner Me" rất tâm đắc: “Discipline can bring to places where motivation cannot”. (Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không làm được).

Còn về ăn uống, Vũ Cát Tường đã từng rơi vào cân nặng 49 - 50kg và cho phép mình thử nhiều chế độ ăn uống như keto, Intermittent Fasting (nhịn ăn gián đoạn) để đưa bản thân vào quy củ. Tuy nhiên, Tường vẫn có những ngày “frozen day”, cho phép mình được ăn những món yêu thích trong giới hạn cho phép.

Thông qua một tập tâm tình về việc yêu bản thân vào thời điểm 69 ngày trước tuổi 30, Vũ Cát Tường đã chia sẻ những thói quen, những kỷ luật mà bản thân đặt ra cốt yếu để rèn mình vào quy củ từ trong cách sống đến công việc. Tác giả của Don’t You Go mong rằng, mọi người sẽ học được cách yêu chính mình qua những điều nhỏ nhất trong cuộc sống để trở thành một phiên bản tốt nhất.