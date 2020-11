Vũ Cát Tường đột ngột “phủ trắng” toàn bộ mạng xã hội khiến fan hoang mang

Tối 1/11, hoàn toàn không hề báo trước, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường đã biến toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của cô gồm Facebook, Instagram, Twitter thành một màu trắng đồng nhất. Thậm chí, website chính thức của nữ ca sĩ cũng được phủ một màu trắng đầy ấn tượng. Đi kèm với màu trắng là dòng hashtag gây tò mò: #HTAS.



Động thái đặc biệt này của ca sĩ Vũ Cát Tường ngay lập tức được người hâm mộ chú ý vì đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất, đánh động về màn comeback của nữ ca sĩ - nhạc sĩ sau 1 năm im hơi lặng tiếng.

Người hâm mộ khi ghé thăm bất kì nền tảng MXH nào của Vũ Cát Tường cũng đều choáng ngợp khi tất cả đều được bao phủ bởi một màu trắng, hoàn toàn không có thêm bất kì chi tiết nào, càng phủ lên màn comeback một bức màn bí ẩn.

Trước đó một ngày, tại mini concert tổ chức tại Đà Lạt, cộng đồng người hâm mộ Vũ Cát Tường đã khiến nữ ca sĩ bất ngờ: Thay vì sử dụng các tấm banner, poster với thông điệp cổ vũ thông thường, nội dung đăng tải trên các tấm banner, poster này đều được chuyển thành lời “kêu gọi” comeback vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa hài hước, lầy lội.

Đứng trước sự trông đợi quá lớn từ cộng đồng người hâm mộ, Vũ Cát Tường đã tiết lộ ngày cô nàng comeback làng nhạc sẽ là ngày 5/11 sắp tới. Điều này chứng tỏ nữ ca sĩ và ekip đã làm việc cật lực suốt những tháng qua để có thể “đánh úp” khán giả với dự án âm nhạc mới toanh này.

Vũ Cát Tường cho biết: “Hiện tại, Tường vẫn chưa thể tiết lộ thêm điều gì cho FM được, nhưng Tường hứa, có rất rất nhiều những điều hay ho và kì diệu sắp sửa diễn ra, trong một tương lai rất gần! Tường thật sự háo hức, muốn tiết lộ hết mọi thứ cho mọi người rồi nhưng mọi người chắc cũng hiểu mà đúng không".

“Những ngày tới, hãy dành cho Tường thật nhiều sự yêu thương, mọi thứ sẽ dần được hé lộ từng chút một! Chờ Tường nhé, những thứ mới mẻ đang đến rất gần, thậm chí gần hơn cả bạn tưởng".

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vũ Cát Tường chỉ mới có thể phát hành một lyrics video cho ca khúc “Ngày Mai” khiến người hâm mộ chưa thể thỏa lòng, thường xuyên kêu gọi nữ ca sĩ sớm comeback với những dự án âm nhạc hoành tráng tương tự như album Inner Me (2019), Stardom (2018).