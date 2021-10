Vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố cáo chiếm dụng tiền từ thiện: Bộ Công an vào cuộc điều tra

Chiều 13/10, nguồn tin của chúng tôi cho biết, Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ phường 15, quận 10) có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép đến Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an xem xét xử lý theo quy định.

Theo đó, cuối tháng 8/2021, Phòng PC02, Công an TP.HCM nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp thông tin về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép qua việc dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân. Thế nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.

Hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng như hành động "ngâm" tiền từ thiện của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ, danh hài Hoài Linh, SN 1969, ngụ tỉnh Khánh Hoà) xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Phòng PC01, Công an TP.HCM để xem xét và giải quyết theo quy định. Phòng PC01, Công an TP.HCM sau đó đã chuyển đơn tố cáo trên tới Cục C02, Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định.