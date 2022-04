Vụ cà phê giảm cân chứa chất cấm: Thêm các sản phẩm khác được lấy mẫu để kiểm nghiệm, sẽ xử lý thật nghiêm sản phẩm chứa chất cấm

Ngày 14/4, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (QLTT) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành mời đại diện Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia tới lấy các mẫu sản phẩm mà trước đó đã thu giữ tại trụ sở Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Thịnh Việt Pharma để kiểm nghiệm thành phần chất cấm sibutramine đối với từng sản phẩm bị thu giữ.

Cụ thể các mẫu sản phẩm được lấy bao gồm: Cà phê Hoàng Gia (Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Adela (Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty TNHH Avas Group Việt Nam); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chokolade Vaegtta và kẹo Fedt Chokolade (Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty TNHH Pharma Quốc Anh); Detox body – sản phẩm hàng tặng của công ty TNHH Đông y gia truyền Tiến Hạnh; và Toàn bộ nguyên liệu để sản xuất sản phẩm giảm cân không nhãn mác.

Trước đó, ngày 8/4 Đội Quản lý thị trường số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội), Công an thị xã Sơn Tây đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Thịnh Việt Pharma (Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) để xác minh thông tin sản phẩm Cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân do đơn vị này sản xuất nghi có thành phần chất cấm sibutramine gây ngộ độc với người sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 1.950 hộp cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân nghi có thành phần chất cấm Sibutramine.Ngoài ra tại cơ sở này đoàn kiểm tra cũng phát hiện rất nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất không đảm bảo bao gồm: 1.000 hộp sản phẩm Viên thảo mộc ăn ngon Sâm nhung Plus, 2.500 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Orange Slim Plus, 4950 hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Adela, 9.520 gói Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fedt Chokolade, 3.500 gói Chokolade Vaegttan, 13.500 hộp thực phẩm dạng viên nang nhãn Detox Body và rất nhiều loại nguyên liệu sản xuất thực phẩm nhưng không có nhãn mác.

Trao đổi với báo chí, Đại diện đội QLTT cho biết các lực lượng kiểm tra đã tiến hành giám sát, niêm phong toàn bộ sản phẩm của công ty Thịnh Việt Pharma. Quan điểm của Cục QLTT Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng là sẽ điều tra thật kỹ, xử lý thật nghiêm, thật nặng để nâng cao tính răn đe đối với các loại hình sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm.

