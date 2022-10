Vũ Bùi Đình Tùng sẵn sàng chinh phục đỉnh Olympia

Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú là thí sinh giành tấm vé thứ 2 dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sau khi thắng cuộc thi quý 2, với 310 điểm. Đình Tùng là thí sinh có điểm số cao nhất ở cuộc thi quý trong số 4 thí sinh dự chung kết năm.



Chung kết năm nay hứa hẹn kịch tính, với sự tham gia của 4 "nhà leo núi" ngang tài, ngang sức: Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT chuyên Trần Phú); Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình), Bùi Anh Đức (Trường THPT chuyên Sơn La) và Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam)... Đây là lần thứ 3, Hải Phòng có học sinh dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia, sau hơn 10 năm chờ đợi và sau 14 năm đối với Trường THPT chuyên Trần Phú.

Nhà leo núi Vũ Bùi Đình Tùng. Ảnh Nguyễn Dịu

Không gian học tập của anh em Tùng tại nhà riêng ở quận Kiến An. Ảnh: ND

Vũ Bùi Đình Tùng chia sẻ, trận chung kết đường lên đỉnh Olympia là kỳ thi quan trọng nên em đã học tập và chuẩn bị kỹ càng. Tùng dành nhiều thời gian ôn kiến thức theo từng lĩnh vực của môn học, liên tục cập nhật các tin tức thời sự, xem lại các chương trình Olympia để chuẩn bị tinh thần và kỹ năng tại trường quay một cách tốt nhất. Ngoài ra, em rà soát lại toàn bộ hệ thống kiến thức ở tất cả lĩnh vực để chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc nhất.

Góc học tập của Vũ Bùi Đình Tùng. Ảnh: ND

Tùng luôn nhận được sự động viên, cổ vũ từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Ngay trong ngày 1/10, dù thời tiết ở Hải Phòng mưa to nhưng hàng trăm học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú “đội mưa” đến Nhà hát lớn để tập chương trình cổ vũ cho Nhà leo núi Vũ Bùi Đình Tùng vào ngày mai.

Trước đó, Hải Phòng đã xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị Cầu truyền hình Chung kết Olympia tại Nhà hát lớn. Phía Công an thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Tùng trao đổi bài với em trai. Ảnh: ND

Sở Y tế chủ động bố trí lực lượng, phương tiện y tế thường trực sẵn sàng cấp cứu; chủ động phòng, chống các dịch bệnh và xử lý các tình huống tại hiện trường.

Sở Giao thông vận tải sẵn sàng phương án phối hợp với Công an thành phố tổ chức phân luồng, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông và hướng dẫn vị trí đỗ xe ô tô tại khu vực diễn ra các hoạt động tổ chức chương trình.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp cùng Sở GD&ĐT, Sở Văn hoá và Thể thao, các ngành liên quan tổ chức các hoạt động cổ vũ, động viên thí sinh tham gia chương trình.