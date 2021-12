Vụ "bữa trưa kinh hoàng" ở Hưng Yên: Thêm nạn nhân thứ 4 tử vong

Chiều 29/12, thông tin trên được ông Bùi Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Kim Đông xác nhận với chúng tôi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 nạn nhân tử vong là cháu N.V.H.N. (8 tuổi, con trai chị Tươi), cháu P.T.A.B. (4 tuổi, con chị Tình) và chị Nguyễn Thị Tươi.

Theo ông Phúc, vào trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. (ở thôn Lai Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động) có mời các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình.

Bữa cơm trưa có 9 người, gồm vợ chồng ông S. và gia đình của 2 con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Sau bữa trưa, cả 2 gia đình con gái về nhà ở thôn Duyên Yên (xã Ngọc Thanh) và thôn Vĩnh Đồng (xã Đồng Thanh, huyện Kim Động).

Đến tối 26/12, cháu N.V.H.N. và cháu P.T.A.B. có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội.

Đến 16h ngày 28/12, sức khỏe của chị Tươi chuyển biến xấu và không qua khỏi. Chủ tịch UBND huyện Kim Động cho biết, trong buổi ăn trưa 26/12, chồng chị Tươi là anh Nguyễn Văn Dũng không tham gia ăn cùng.

Tuy nhiên, hôm qua anh Dũng đưa thi thể vợ từ Hà Nội về đến Kim Động thì bị ngất và đang trong tình trạng hôn mê sâu. Thi thể chị Tươi đã được Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an tiến hành khám nghiệm pháp y. Chiều nay Bộ Công an và Bộ Y tế đang về làm việc với huyện về sự việc trên chưa có kết quả.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.



