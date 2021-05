Vụ Bí thư xã giết người thân đốt xác, trục lợi tiền bảo hiểm: Bất ngờ xuất hiện nhân chứng mới

Vụ việc Bí thư xã Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã có hành vi giết người đốt xác nhằm mục đích trục lợi tiền bảo hiểm vào hồi tháng 5/2020 đã gây rúng động dư luận.

Với hành vi tàn ác của mình - Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã chịu mức án tử hình về các tội "Giết người", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Hủy hoại tài sản", "Xâm phạm mồ mả".

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: H.T.)

Tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm vào ngày 8/1/2021, thì đến tháng 4/2021 vụ án bất ngờ xuất hiện 2 nhân chứng mới. Hai nhân chứng này đã có tường trình với địa phương về việc chứng kiến vụ việc, thông tin trên Tuổi trẻ cho biết.

Cụ thể, nguồn trên cho biết, một trong hai nhân chứng mới là ông T.T.. Ngày 12/4/2021, người này đã đến đến UBND xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng - nơi ông cư trú, để tường trình về vụ án.

Theo đơn tường trình, ông T. cho biết ông làm công và sinh sống tại rẫy của ông Minh từ năm 2016. Khoảng 4h chiều ngày 3/5/2020, trong lúc ông đang tưới rẫy thì ông Minh chạy xe ô tô đến, đưa chìa khóa nhờ ông đưa lại cho ông Tiến (quản lý rẫy của ông Minh) để ông Minh chở Vương đi bệnh viện.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Nhân chứng thứ hai là bà B.T.B., vào ngày 26/4/2021, bà B. đã đến UBND xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa tường trình về vụ án.



Theo bà Bình, vào khoảng 16h ngày 3/5/2020, khi đang làm công quả ở "chùa thầy Lượng" tại thôn 5, xã Đắk Ha thì bà thấy một xe bán tải màu xanh đậu ngoài chùa. Sau đó có một người đàn ông cao to, có sẹo ở trán hốt hoảng vào chùa và đứng nói chuyện với thầy Lượng khoảng 30 phút.

Lúc người đàn ông trên vào chùa, bà có ghé nhìn vào xe bán tải, thấy một người đàn ông nằm ở ghế sau nhưng bà nghĩ người này đang ngủ. Người đàn ông có sẹo nói chuyện với sư thầy xong thì lái xe đi.

Bà B. cho biết, bà nhận ra người đàn ông gặp ở chùa là ông Minh vì bà có theo dõi vụ án và có đến xem phiên tòa xét xử sơ thẩm nên nhận ra bị cáo.

Ngay sau khi có đơn tường trình của 2 người về vụ việc, các địa phương đã chứng thực khai báo của ông T. và bà B.. Đồng thời bà B. và ông T. cũng cam đoan chịu trách nhiệm về những gì mình khai báo.

Khu mộ bị ông Minh xâm phạm

Trong bối cảnh phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong vài ngày tới, việc xuất hiện thêm 2 nhân chứng khiến dư luận hết sức quan tâm.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông thông tin trên VTC News cho biết, mặc dù đơn trình báo của 2 nhân chứng đã được gửi đến VKS nhân dân tối cao nhưng trách nhiệm không thuộc về Viện KSND tỉnh Đắk Nông.

"Vụ án này đã chuyển lên xét xử phúc thẩm nên thẩm quyền xem xét, đánh giá chứng cứ không thuộc cấp tỉnh", VTC News dẫn lời ông Cường cho hay.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết thêm, về những tình tiết này sẽ đều được đưa ra trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Gia đình nạn nhân Trần Nho Vương

"Tất nhiên cơ quan công an đã nắm hết tất cả các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án. Những tình tiết này (liên quan đến lời khai của 2 nhân chứng mới - PV) đều sẽ được công khai trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Khi có tình tiết mới, cơ quan công an tập trung làm rõ để đảm bảo rằng sẽ có một bản án đúng người, đúng tội", Tuổi trẻ dẫn lời Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết.

Đặc biệt, thời điểm tháng 1/2021 mặc dù bà B. có tham dự phiên tòa sơ thẩm nhưng do bà B. không xin có ý kiến về việc làm chứng nên tòa không tòa xét hỏi. Nếu bà B. xin có ý kiến thì HĐXX mới biết để tiếp nhận lời làm chứng, nguồn trên cho biết thêm.

Ngoài ra, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo Minh cũng đã có đơn kháng cáo đồng thời kiến nghị tòa triệu tập lấy lời khai, cho đối chất giữa Minh với ông Tuôi, bà Bình, sư thầy và một số người ở chùa đã chứng kiến việc Minh chở xác nạn nhân đến chùa chiều ngày 3-5-2020.

Họ cho rằng, trường trình của các nhân chứng phù hợp với lời khai của Minh về thời gian tử vong của Vương là chiều ngày 3-5 chứ không phải 0h ngày 4-5-2020 như cáo trạng, nguồn trên cho biết thêm.

Ở diễn biến khác, dự kiến trong tuần này TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (50 tuổi, cựu bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng).