Vụ Bí thư huyện ủy ở Quảng Ninh bị tố hiếp dâm nữ cán bộ văn hóa: Có thể khởi tố hình sự tội hiếp dâm

Như tin đã đưa, ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô đã bị đình chỉ công tác để tiến hành xem xét thi hành kỷ luật do vi phạm đạo đức lối sống vì có công dân gửi đơn tố cáo ông này có hành vi hiếp dâm đối với một nữ cán bộ huyện Cô Tô.

Theo đó, ông Sơn bị tố cáo đã có hành vi hiếp dâm đối với một nữ cán bộ trẻ của huyện, địa điểm diễn ra tại phòng hát karaoke của một khách sạn ở thị trấn Cô Tô vào tối ngày 10/11.

Liên quan đến vấn đề đang là tâm điểm nhức nhối trong dư luận, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: "Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân thì việc tố cáo lãnh đạo huyện hiếp dâm nhân viên là có thật, cơ quan này đang xem xét xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Với diễn biến sự việc như nội dung tố cáo của gia đình nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội hiếp dâm".

Ông Lê Hùng Sơn được coi là Bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh

Cũng theo luật sư, với diễn biến sự việc như đơn tố cáo thì hành vi quan hệ tình dục đã xảy ra, thậm chí có thể thu giữ được tinh trùng trong âm đạo của nạn nhân để tiến hành giám định ADN. Với những bằng chứng pháp lý không thể chối cãi được, cùng với những người làm chứng, trích xuất camera giám sát thì có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Lời khai của người bị hại, lời khai của người bị tố cáo, của người làm chứng, hình ảnh trích xuất từ camera giám sát và đặc biệt là giám định ADN từ mẫu tinh trùng thu giữ được từ cơ thể nạn nhân thì hoàn toàn có thể chứng minh được hành vi quan hệ tình dục xảy ra giữa hai bên.

Trường hợp người bị tố cáo không thừa nhận hành vi, người làm chứng khai báo không trung thực thì chỉ cần lời khai của người bị hại và kết luận giám định ADN cùng với hình ảnh trích xuất từ camera giám sát của khách sạn, những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân là hoàn toàn có thể chứng minh tội phạm. Trường hợp người làm chứng khai báo gian dối thì cơ quan điều tra có thể khởi tố người làm chứng về hành vi khai báo gian dối.

Luật sư Cường cho rằng, trường hợp lợi dụng nạn nhân không thể tự vệ được do say rượu để thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì đó cũng là hành vi hiếp dâm. Những người giúp sức, xúi giục người khác thực hiện hành vi hiếp dâm thì cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm theo Điều 141 bộ luật hình sự năm 2015.

Như vậy, trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy vị lãnh đạo huyện này đã sử dụng vũ lực để giao cấu trái ý muốn (quan hệ tình dục ) đối với nữ nhân viên hoặc lợi dụng tình trạng nữ nhân viên say rượu để thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm theo quy định tại điều 141 bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn làm căn cứ xử lý hình sự không chỉ thể hiện qua lời khai của người bị hại mà còn có thể thể hiện qua các chứng cứ vật chất khác như những vết bầm tím để lại trên cơ thể nạn nhân, lời khai nhận tội của người bị tố cáo, lời khai của người làm chứng, biên bản xem xét dấu vết cơ thể, kết luận giám định pháp y tình dục, kết luận giám định ADN, hình ảnh từ camera, tâm trạng thái độ hoảng loạn sợ hãi của nạn nhân...

Ảnh minh họa

Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ, nếu có căn cứ cho thấy hành vi có dấu hiệu tội phạm thì sẽ khởi tố vụ án, khi xác định rõ người đã thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ khởi tố bị can. Với bị can là cán bộ, Đảng viên mà vi phạm pháp luật hình sự thì có thể bị xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật về mặt chính quyền trước khi khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, luật sư cho biết, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của người bị hại bao gồm thiệt hại do sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm, chi phí bù đắp tổn thất tinh thần cho người bị hại, thu nhập thực tế bị thiệt hại… theo quy định của Bộ luật dân sự.

"Qua sự việc này đã cho thấy sự bức xúc của dư luận về hành vi, lối sống, đạo đức của một số cán bộ, công chức hiện nay. Do đó, cơ quan có thẩm quyền cần khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ để sớm có kết luận về vụ việc, nếu có vi phạm thì phải xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người bị hại.

Bên cạnh đó cũng xem xét mức kỷ luật phù hợp đối với cán bộ vi phạm để đảm bảo sự trong sạch trong bộ máy nhà nước, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật", luật sư Cường chia sẻ.