Vụ bé trai nghi bị thiêu xác: Người cha gửi đơn kiến nghị khẩn

Chiều 1-10, ông N.H.N. (SN 1977; ngụ tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đã làm đơn kiến nghị gửi đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc; đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công tỉnh; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và VKSND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến thông tin thỏa thuận đền bù 5 tỉ đồng để không tố cáo ông Lê Minh Quang (SN 1977; ngụ tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Ông Lê Minh Quang tại đám tang cháu bé. Ảnh: GĐCC

Trong đơn, ông N. khẳng định rằng vừa qua có một số thông tin đăng tải trên báo chí về lời khai của ông Quang liên quan việc con trai mình là N.L.M.Q. (SN 2019, bị bệnh chậm phát triển) chết trong khoảng thời gian được ông Quang nhận chữa bệnh là không chính xác.



"Tôi xin khẳng định con trai tôi chỉ bị chậm nói, thể trạng cháu không gầy yếu, không suy dinh dưỡng. Tại thời điểm tôi giao con cho ông Quang chữa trị thì cháu đi lại, vận động bình thường. Tôi cho rằng ông Quang cố tình khai không đúng sự thật để che giấu hành vi phạm tội của mình" - ông N. nêu trong đơn.

Về thông tin ông Quang chủ động đặt vấn đề bồi thường 5 tỉ đồng nhưng thỏa thuận không thành do không đủ tiền đưa, ông N. một lần nữa khẳng định hoàn toàn không chính xác.

"Giữa gia đình tôi và ông Quang chưa bao giờ có thỏa thuận nào về việc bồi thường 5 tỉ đồng để bỏ qua vụ việc. Sau khi xảy ra sự việc, ông Quang và bà Cao Thị Thu Bích (có tên gọi khác là Tuyết, SN 1983; quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk-PV) mang tro cốt của con tôi ra Huế và giải thích cháu chết do bị Covid-19. Ông Quang mang cả vợ con mình đến quỳ lạy trước vong linh cháu và thề rằng con tôi chết vì nguyên nhân đó. Ông Quang có đặt vấn đề bồi thường nhưng gia đình tôi không nhận vì chúng tôi chỉ cần sự sống của con, chỉ muốn biết sự thật" – ông N. trình bày trong đơn.

Đám tang cháu bé được tổ chức tại nghĩa trang vì sợ ông bà nội biết, ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Ảnh: GĐCC

Ông N. cũng trình bày rằng thời điểm này gia đình ông vẫn còn tin ông Quang nên ngày 11-4 vẫn cho ông này mượn 500 triệu đồng và sau đó được hoàn trả. Ngày 30-5, biết ông N. cần tiền nên ông Quang đã nhờ bà Bích chủ động chuyển vào tài khoản ông N. 800 triệu đồng và nhắn tin cho ông N. mượn.Sau đó, đến ngày 4-7 ông N. đã chuyển trả lại số tiền trên cho ông Quang.



Ông N. cho hay khi ông nhìn những đứa con nhỏ của ông Quang và tin lời giải thích của ông này; mặt khác, do sợ cha mẹ mình nghe tin cháu đã chết sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên ngày 9-4, ông N. đã làm đơn rút lại đơn tố cáo. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo là việc ông rút đơn của ông không ảnh hưởng quá trình điều tra vì đây không phải vụ án khởi tố theo yêu cầu bị hại; dù có rút đơn thì công an vẫn điều tra, xử lý và khởi tố nếu có dấu hiệu tội phạm.

"Như vậy tôi đâu có quyền quyết định dừng hay tiếp tục điều tra vụ việc mà đứng ra thỏa thuận với ông Quang? Tôi nghĩ rằng ông Quang muốn lái dư luận" – ông Ng. nhận định thêm.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể" và khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích. Ông Quang bị tàn tật, bà Bích đang mang thai nên cả hai được áp dụng lệnh cấm đi khỏi địa phương.