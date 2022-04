Vụ bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số bị xe đâm văng lên vỉa hè: "Chẳng ngờ một phút lơ là mà tôi hại con mình..."

Liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số bị xe máy đâm văng lên vỉa hè, được biết, sau đó người mẹ đã đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số bị xe máy đâm văng xuống đường

Em bé bị gãy chân, xây xát nhiều nơi trên cơ thể. Trưa 24/4, tại nhà trọ ở ấp Tam Đông (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), anh Trần Hoàng Long (38 tuổi, cha của bé Đ.) chia sẻ với Tuổi Trẻ, khi nghe tin con gặp nạn, anh đã tức tốc đến bệnh viện chăm lo cho sức khỏe của Đ.

Anh Long sau đó đã đến khu vực xảy ra tai nạn để xin hình ảnh do camera bên đường ghi lại sự việc để cung cấp cho công an. Anh cũng đã đến Công an xã Tân Xuân và được hướng dẫn đến đội CSGT Công an huyện Hóc Môn để trình báo.

Theo tìm hiểu của PV Người Lao Động, hai vợ chồng anh Long và chị Thúy có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang ở trọ tại ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Anh Long làm thợ hồ tại Củ Chi, còn chị Thúy bán vé số. Hai vợ chồng anh Long có 3 người con trai.

Mỗi tối, 4 mẹ con chị Thúy phải chia ra đi bán vé số đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau mới về. Hai con trai lớn tự đi bán, còn bé Đ. thì được chị Thúy đưa đi theo.

Chia sẻ về khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn, chị Thúy cho hay, lúc con trai chị bị xe tông trúng, chị chỉ kịp la lên đã thấy con nằm đó: "Tôi thấy đường không có xe nên buông cho con chơi. Trong một phút lơ là của tôi mà tôi hại con mình..."...

Bé trai theo mẹ đi bán vé số bị xe tông trọng thương

Giờ đây, mong muốn lớn nhất của gia đình chị Thúy là người đi xe máy liên quan đến vụ tai nạn có thể hỗ trợ giúp gia đình mình vượt qua khó khăn lúc này.

Trước đó, vào rạng sáng 23/4 tại đường song hành Quốc lộ 22 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP HCM) đã xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 4 tuổi bị thương.

Lúc này, hai mẹ con chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, quê An Giang) và cháu Đ. (4 tuổi) đang trên đường đi bán vé số.

Trong lúc chị Thúy vào quán mời khách mua vé số thì bé Đ. chạy xuống đường nhặt bong bóng không may bị xe máy di chuyển với tốc độ cao lao trúng vào người. Vụ va chạm khiến bé Đ. bay ra xa. Sau đó, chị Thúy nhanh chóng đưa con trai vào bệnh viện cấp cứu.

https://afamily.vn/vu-be-trai-4-tuoi-theo-me-di-ban-ve-so-bi-xe-dam-vang-len-via-he-chang-ngo-mot-phut-lo-la-ma-toi-hai-con-minh-20220425204235313.chn